Una vecina de Zaragoza no se corta y critica la nueva ley antitabaco: "Pienso que eso no afecta en absoluto a la gente"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley del tabaco que prohíbe expresamente fumar y vapear en las terrazas. Según el Ejecutivo, esta medida se lleva a cabo para reforzar la salud pública y garantizar espacios al aire libre libres de humo en zonas de restauración y ocio.

De hecho, esta medida se alinea con los objetivos del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer y con el Código Europeo contra el Cáncer, que promueven reducir significativamente la prevalencia del tabaquismo antes del año 2040.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN ha salido a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos que se muestran divididos ante la iniciativa.

"Me parece fatal porque yo pienso que eso no afecta en absoluto a la gente", afirma rotundamente una ciudadana molesta con la norma.

Sin embargo, una zaragozana, a pesar de ser fumadora, ha explicado que "no me incomoda personalmente". Además, ha añadido: "Entiendo que para la gente que está alrededor pueda resultar molesto. Sobre todo a la hora de comer".

Entre quienes apoyan la medida, un vecino celebraba el paso dado por el Ejecutivo: "Molesta mucho el humo cuando estás en una terraza o en un espacio reducido. Yo creo que es un acierto".

Más allá de las terrazas

No solo las terrazas se ven afectadas por esta nueva norma, sino también estará prohibido fumar o vapear en los vehículos de trabajo y vehículos de transporte -en horario laboral- así como en los espacios del transporte suburbano aunque estén al aire libre.

También se prohíbe fumar en conciertos, teatros, cines y otros espectáculos públicos, en centros universitarios y de formación de adultos, en piscinas colectivas y recintos deportivos, además de en el exterior de bares, restaurantes, salas de fiesta y establecimientos de juego.

Este anteproyecto de ley continuará su trámite parlamentario en los próximos meses, en medio de un debate que enfrenta el derecho de los fumadores a hacerlo en espacios abiertos, frente al de los no fumadores a disfrutar ambientes libres de humos.

La polémica está servida, y el debate promete intensificarse en los próximos meses, con posiciones encontradas entre fumadores, empresarios y colectivos de salud pública.