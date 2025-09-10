Puesta de largo del ‘Hub de Defensa’ con el aval de Robles: “Invirtiendo en Aragón potenciamos España y Europa”

Robles entrega a Azcón una placa en agradecimiento por el apoyo de Aragón a las Fuerzas Armadas Gobierno de Aragón

Pistoletazo de salida al ‘Hub de Defensa’ de Aragón. Un ambicioso proyecto que pretende reunir en el territorio aragonés al presente y futuro de la industria ligada a la seguridad, dada la importancia geoestratégica que este sector ha obtenido en los últimos meses como respuesta a las guerras que están aconteciendo en territorio europeo.

Con el aval del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, este ‘Hub’ ya cuenta con 113 empresas adheridas, entre ellas algunas que ya están invirtiendo en ampliar sus capacidades. Es el caso de Instalaza, fabricante de armas, o Escribano, en Binéfar, especializada en robots para la desactivación de explosivos.

Tal ha sido la colaboración de la ministra Robles que ella misma ha entregado al presidente Jorge Azcón una placa con la que las Fuerzas Armadas reconocen y ponen en valor la apuesta de Aragón por la colaboración con el Ejército.

“Es una pequeña expresión, pero sabes que va el apoyo y el cariño de las fuerzas armadas a Aragón y la confianza plena del Ministerio de Defensa en este ‘Hub’”, ha señalado Robles.

Para la ministra, este proyecto, que ha definido como “ilusionante”, ayuda a proteger la paz y fomentar un “mayor desarrollo industrial y tecnológico”. “Apostamos firmemente por el desarrollo tecnológico, por la industria española, y por Aragón, porque tiene visión de presente y futuro. Es un momento donde tenemos que poner de relieve la autonomía estratégica”, ha apuntado.

La vinculación del Ministerio de Defensa con este ‘Hub de Defensa’ quedó patente la pasada semana con el anuncio de una inversión de 42 millones en el Aeropuerto de Teruel para poner en marcha un centro de entrenamiento y movilidad del Ejército del Aire. “Es una apuesta firme y decidida por la tecnología, invirtiendo en Aragón, porque invirtiendo en Aragón potenciamos Europa”, ha señalado.

“La defensa va a ser diferencial”

Un proyecto que nace al calor de la alta inversión económica que se espera por la industria de la defensa, que se elevaría a 800.000 millones en la Unión Europea. Para el presidente de Aragón, Jorge Azcón, esta es una “oportunidad histórica” para reforzarse como nodo industrial. “En Aragón queremos ser parte de lo que va a pasar en la industria de la defensa. El trabajo de la disuasión, la defensa y de buscar la paz en el mundo se hace confiando en la industria”, ha remarcado.

En su intervención, Azcón ha destacado que la presentación del hub es “sólo el principio” de la apuesta de Aragón por la defensa, basada en la importante presencia militar en el conjunto del territorio, con 15.000 personas, centros de enseñanza y unidades de operativa logística.

“Estamos preparados para albergar más proyectos y tiene lógica que Aragón siga siendo colaboradora. Creo que el Gobierno de Aragón y la sociedad aragonesa estamos empujando en la misma dirección”, ha apuntado el presidente aragonés.

Igualmente, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha garantizado que la capital aragonesa “no va a mirar a otro lado”, sino que está preparada para “contribuir” a la defensa nacional. “Queremos que este hub contribuya a la autonomía estratégica de España y Europa, con sistemas que protejan a nuestra gente, creando empleo cualificado y atrayendo a nuestros jóvenes. Esto es una apuesta de país”, ha subrayado.