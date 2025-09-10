La ministra Robles condena la invasión del espacio aéreo de Polonia: “La paz hay que protegerla cada día”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mostrado su condena “sin paliativos” a la invasión del espacio aéreo de Polonia por parte del ejército ruso.

Ha sido esta madrugada cuando las fuerzas armadas polacas han anunciado el derribo de drones rusos que habían invadido su espacio aéreo. Se trata de instrumentos que formaban parte del último ataque masivo de Putin a Ucrania, y ha obligado a Varsovia a iniciar los procedimientos defensivos y declarar el “máximo nivel de alerta”.

Un hecho que, según la ministra Robles, es “grave” y pone de relieve que la paz “hay que trabajarla día a día”, mostrando su “apoyo firme e indudable” a Ucrania.

“Cuando apoyamos a Ucrania, no es solo su integridad territorial, sino a una sociedad libre y justa, y no podemos aceptar que Putin masacre a la población civil”, ha expuesto, en la clausura de la presentación del ‘Hub de Defensa’ de Aragón.

Tras este ataque, Robles ha dejado claro que “todos los países” de la Alianza Atlántica “vamos a seguir apoyando a Ucrania”. “Solo una paz justa y duradera que decidan los ucranianos hará que vivamos en un mundo más libre”, ha añadido.

Después de estos hechos, Polonia ha activado el artículo 4 de la OTAN, que prevé consultas entre los aliados cuando uno de ellos considera que su integridad territorial se ve amenazada. En cualquier caso, el primer ministro, Donald Tusk, ha advertido de que “solo es el principio”, esperando un “gran apoyo” de sus socios. “Estamos más cerca de un conflicto abierto que en ningún otro momento desde la Segunda Guerra Mundial”, ha afirmado Tusk.