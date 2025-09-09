El Gobierno de Aragón, contundente con el IMV: “Es un desastre y el Estado se lo quiere quitar de encima”

“El Estado se lo quiere quitar de encima para que las comunidades asuman ese fracaso”. Es la dura crítica que ha realizado el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Ángel Val, sobre la gestión que el Gobierno de España está realizando sobre el IMV, que, a su juicio, es un “desastre”.

El Ingreso Mínimo Vital fue puesto en marcha en enero de 2022 y obligó a reformular las prestaciones autonómicas que, en el caso de Aragón, se venían otorgando desde 1993, denominado Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). Para atender a las personas que se quedaran fuera, el Gobierno de Lambán aprobó una prestación complementaria que permitía otorgar una ayuda a quien quedara fuera de los requisitos del IMV o aumentarla a quienes ya son beneficiarios.

“El IMV no resultó el escudo que se anunciaba, sino que desmanteló la protección para muchos aragoneses. Aragón contaba con su propia prestación y la implementación del IMV hizo que hubiera que eliminarla, porque era incompatible”, expone Val.

En lo que va de año, esta prestación complementaria ha llegado a 4.511 aragoneses, mientras que otros 7.361 reciben pensiones contributivas. “El éxito no es que haya 4.500 personas que necesiten una prestación, sino que hubiese 4.000 menos. En esa línea no se ha trabajado desde el Estado”, ha comentado el director gerente del IASS.

Según el Gobierno aragonés, la “complejidad” del procedimiento y las “enormes dificultades” para cumplir los requisitos fueron un “problema desde el primer momento”.

“La prestación complementaria no cumplió las expectativas al liquidar deprisa y corriendo el IAI para adecuarlo a la renta básica nacional. El Gobierno de entonces cometió una chapuza, cuyas consecuencias se siguen notando en 2025”, ha apuntado Val, en su comparecencia en las Cortes de Aragón.

En agosto, el Ingreso Mínimo Vital llegó a 17.630 hogares de Aragón, en donde viven 56.170 personas, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión.

Enfado de la oposición

Sin embargo, las explicaciones que ha dado el gerente del IASS no han sido las esperadas por la oposición, que esperaba novedades respecto al futuro de la gestión de esta prestación complementaria y apenas las han recibido, acusándole, además, de “inexactitudes” al explicar en qué consiste la ley.

“No le hemos pedido que nos cuente la ley, pero es que ni la conoce ni la cumple. Nos preocupa que no vayan a modificar la ley, incumpliendo uno de los compromisos de la consejera. Lleva mitad de la legislatura y solo vemos balones fuera. No ha hecho nada y tiene escasa ambición para el resto de la legislatura”, ha criticado la diputada del PSOE Pilimar Zamora.

En la misma línea, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha acusado al gerente del IASS de “faltar a nuestra incapacidad intelectual” al no contestar a las preguntas de la oposición. “No ha contestado a una sola pregunta, que eran predecibles al elaborar el discurso. Es necesario actualizar la ley y no ha abordado esta cuestión”, ha lamentado.