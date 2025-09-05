“¿A cambio de qué?”: Alegría cuestiona cuáles serán las cesiones de Azcón a Vox para aprobar los presupuestos

El curso político ha comenzado con un objetivo claro por parte del Gobierno de Aragón. Después de un año con las cuentas prorrogadas, el gabinete de Jorge Azcón quiere aprobar unos nuevos presupuestos con los que finalizar la legislatura sin aprietos en el hemiciclo, aunque para ello deberá contar con un ‘sí’ de Vox que no será, ni mucho menos, sencillo.

Ese es el temor que sobrevuela entre la oposición, con un PSOE que observa la situación desde la barrera, pero con su maquinaria preparada para salir al ataque. “Si lo aprueba será única y exclusivamente por el apoyo que le dé la ultraderecha. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de copiar ese discurso xenófobo que propaga racismo frente a menores que tienen que venir a nuestras comunidades autónomas?”, ha cuestionado la secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría.

La ministra y portavoz ha presidido este viernes por primera vez una reunión de su grupo parlamentario en las Cortes de Aragón, a quienes ha activado para prepararse en caso de un posible -pero no probable- adelanto electoral en la Comunidad. “Si las quiere adelantar, es su decisión, y el Partido Socialista está preparado”, ha asegurado.

Y la inmigración va a jugar un papel determinante en la negociación para aprobar las cuentas. Desde Vox quieren hechos claros y rotundos, algunos casi imposibles para un presidente de una comunidad, lo que alerta a la bancada del PSOE. “Si tenemos un nivel de desempleo más bajo que la media nacional con ese 7,6%, también es gracias a que hay muchas personas que han venido de fuera de nuestras fronteras”, ha afirmado Alegría.

A vueltas con la condonación de la deuda

El otro frente que agita la batalla entre el Gobierno de España y el de Aragón es la financiación autonómica y la condonación de la deuda. Desde el Pignatelli se insiste en que ese dinero -2.124 millones en Aragón- ni los intereses que libera pueden utilizarse para gastos sociales como sanidad o educación, algo que rechaza la ministra.

“Claramente habría una reducción de intereses que se podrían destinar a mejorar las políticas como la educación, la sanidad, la dependencia o el reto demográfico. Y el señor Azcón prefiere la confrontación antes que aceptar algo bueno y positivo para los aragoneses”, ha insistido la líder socialista en la Comunidad.

En cualquier caso, Alegría cree que las comunidades del PP terminarán aceptando la condonación de la deuda, y lo compara con la aprobación del matrimonio igualitario. “El Partido Popular se manifestó en la calle, dijo que iba a romper las familias, votó en contra en el Congreso de los Diputados, y, curiosamente, fueron ellos los primeros en casarse con sus parejas, que bienvenido sea. Aquí me da la sensación que va a pasar lo mismo”, ha afirmado.

Dos años de Gobierno

Este curso político que ahora empieza marca la segunda mitad de la legislatura de Azcón, después de dos años en los que, según Alegría, solamente ha escrito “tres párrafos”. “Lo único que ha sabido hacer es vivir de las rentas y de la gestión que dejó ya hecha el Gobierno de Javier Lambán, del antisanchismo y el antialegría”, ha enumerado.