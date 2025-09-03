El PP aragonés exige a Illa que vete al actor Toni Albà en los medios públicos tras “alegrarse” de la muerte de Lambán

El PP aragonés ha invitado al presidente catalán, Salvador Illa, a que “haga una reflexión” sobre si “merece la pena dar cobijo” al actor y humorista Toni Albà en sus medios públicos tras “alegrarse” de la muerte de Javier Lambán en redes sociales.

La formación sigue así la estela del Gobierno de Jorge Azcón, que llevó a la Fiscalía a este actor para que investigue un presunto delito de injurias e incitación al odio contra el expresidente Lambán.

Los hechos trasladados a la Fiscalía se produjeron el 15 de agosto de este mismo año cuando Albà, a través de su cuenta en la red social X @tonialba, escribió: “No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción”.

Así, desde el PP quieren que las Cortes de Aragón respalden esta denuncia y se sumen a la defensa a la memoria de Lambán.

“Este comentario constituye una defensa y un desprecio que lesiona la dignidad del expresidente Lambán y que incita a la hostilidad a un legado de una figura institucional de Aragón, de un expresidente que estuvo 8 años al frente del Gobierno de Aragón. No podemos tolerar ni aceptar ni quedarnos callados”, ha subrayado el portavoz popular, Fernando Ledesma.

Del mismo modo, en esta Proposición No de Ley, se incluyen dos mensajes hacia el presidente catalán, Salvador Illa, del PSOE, pidiéndole que “rechace públicamente” las palabras de este “supuesto humorista” y le exija disculpas.

Además, el PP aragonés pretende que la Generalitat “haga una reflexión ética” sobre si “merece dar cobijo” en los medios públicos a “un humorista que incita al odio y ataca a la figura” de un expresidente de Aragón. “Solo busca un espacio mediático y llamamos a la reflexión para que los medios que dependan del Gobierno catalán no den cobijo a un humorista que solo busca llamar la atención y que le hagan un hueco”, ha reseñado Ledesma.

Tras la denuncia ante la Fiscalía, Toni Albà negó categóricamente haber celebrado la muerte de Lambán, amenazando con llevar ante la justicia a quien le difame. “Ya estamos empezando a recoger publicaciones y grabaciones de medios que dicen o hacen interpretaciones de cosas que supuestamente yo he dicho o publicado. La última vez no les llevé ante la justicia para difamarme, pero esta vez será distinta", se lee en su publicación.