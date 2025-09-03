Aragón pide a sus alcaldes que medien con particulares para encontrar pisos para los menores migrantes

Aragón parece haber pinchado en hueso con la petición de ayuda a los ayuntamientos para acoger a los 251 menores extranjeros no acompañados que llegarán en los próximos meses. Las respuestas de los alcaldes a la carta enviada desde el Departamento de Carmen Susín confirman que apenas hay disponibilidad de espacios físicos en el territorio, lo que quiere decir que el problema, lejos de resolverse, persiste.

El Gobierno de Jorge Azcón asegura estar llamando a todas las puertas para encontrar 'huecos'. En las últimas semanas ha contactado tanto con comarcas, diputaciones provinciales, entidades privadas, órdenes religiosas y particulares.

También ha pedido a los alcaldes que hagan de intermediarios con particulares que sí tengan pisos a la venta o en alquiler. Desde Bienestar Social y Familia se insiste en que los recursos de la Comunidad siguen estando sobresaturados, de ahí la necesidad de recurrir a espacios adicionales.

El problema, dicen, es que el Gobierno de España continúa sin concretar la letra pequeña del reparto.

Desde el Ministerio garantizan que será progresivo para no saturar a las autonomías, pero poco más se sabe. Ni siquiera ha trascendido cuándo comenzará o cuántos menores vendrán cada vez. Esta falta de información complica, y mucho, la contratación de recursos humanos, claves para garantizar una correcta atención a estos jóvenes.

El 'no' mayoritario de los ayuntamientos, recalcan sus alcaldes, no obedece a una cuestión ideológica, sino a una falta de espacios municipales. Esto ocurre en localidades como Alcañiz, Calatayud o La Almunia de Doña Godina, donde ya tienen un centro para menores migrantes a pleno rendimiento.

Pese a su negativa, desde el Gobierno aragonés confirman que seguirá habiendo contactos en este sentido en las próximas semanas y que se sigue trabajando estrechamente con las entidades especializadas en la atención de menores vulnerables.

Cuenta atrás

Este martes, la reunión de la comisión interministerial permitió seguir dando pasos adelante. En ella se aprobó la declaración de Canarias y Ceuta como zonas en situación de contingencia.

Aunque no deja de ser un trámite, la aprobación tiene una enorme importancia, ya que, a partir de ahora, cualquier menor migrante que entre en estos territorios deberá ser trasladado a otros puntos menos tensionados de la Península en un máximo de 15 días.

Quienes ya han pasado sus primeros días en Zaragoza son los 20 menores con protección internacional procedentes de Canarias y naturales, en su mayoría, de Mali y Somalia. En este caso es el Gobierno de España el que, por orden del Supremo, tiene que garantizar su atención y establecer un itinerario formativo.