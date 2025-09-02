Azcón ataca a Pedro Sánchez por sus críticas a los jueces en TVE: "Es impropio de un presidente del Gobierno"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha cargado este martes contra Pedro Sánchez por sus críticas a los jueces. Sus declaraciones en TVE son, en su opinión, “impropias e incompatibles” con la figura de un presidente del Gobierno. “No se puede criticarles en función de que te guste o no las investigaciones que hagan”, ha aseverado.

Para Azcón, el también secretario general del PSOE empezó mintiendo “descaradamente” al decir que su relación con los medios de comunicación y los periodistas es “de normalidad”, ya que ha estado 50 días sin contestar una sola pregunta. “Las mentiras a las que está acostumbrado le hacen estar absolutamente alejado de la realidad”, ha manifestado.

El presidente aragonés ha hecho estas declaraciones en el 39º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic. Allí se ha referido también a la reunión entre Illa y Puigdemont.

El barón conservador no entiende que el PSOE siga “blanqueando y normalizando” su relación con “un golpista” y prófugo de la Justicia únicamente por el interés personal de Pedro Sánchez. Estos intereses se han convertido, a su parecer, en el hilo conductor de la legislatura. “Lo estamos viendo con los menores no acompañados o con la distribución de la deuda. Es un tremendo error”, ha agregado.

Azcón insiste en que “lo que el PSOE está llamando condonación” es un mal negocio para Aragón, dado que la deuda se va a repartir y a la Comunidad le va a salir a pagar. “No es justo que una comunidad como Aragón tenga que acabar pagando la deuda de otra rica como Cataluña”, ha incidido.

En este sentido, ha recordado que la Autoridad Fiscal Independiente, la AIREF, ha dejado claro que el dinero que se pueda ahorrar en los intereses no servirá para incrementar el gasto en educación, sanidad o servicios sociales.