Ejea de los Caballeros estalla en fiestas entre emoción y color y disfruta de sus días grandes con casi 200 actos gratuitos

El día más esperado del año para todos los ejeanos hizo vibrar a la localidad zaragozana con diversión, emoción, alegría y color azul y blanco. Este sábado 30 de agosto se celebró el pregón de las fiestas en honor a la Virgen de la Oliva por parte de la Asociación Española contra el Cáncer que dio paso a nueve días repletos de actos de todo tipo y convivencia entre los vecinos de Ejea de los Caballeros. Las fiestas se prolongan hasta el próximo domingo 7 de septiembre con actividades para todos los públicos.

A los actos religiosos, se suman casi doscientos eventos gratuitos, públicos y en la calle, con la excepción de los conciertos de Camela y de Rozalén en el antiguo Recinto de Luchán, del musical infantil-familiar de Los Hermanos Aragón y de un espectáculo de Monólogos de Paula Púa y Grison en el Polideportivo Municipal.

En definitiva, como expresan desde el Ayuntamiento de Ejea, nueve días más el viernes previo “para celebrar la vida y para disfrutar de experiencias y vivencias singulares”.

Este sábado se vivió una jornada muy especial, y sobre todo, multitudinaria (cerca de 8.000 personas asistieron al chupinazo), en la ciudad de las Cinco Villas. Sin embargo, las fiestas no han hecho más que empezar y todavía queda mucho por delante para los ejeanos y visitantes.

Programación

El programa de Fiestas de Ejea de los Caballeros integra casi doscientos actos. Entre ellos, más de veinticinco conciertos darán espectáculos en los diferentes espacios festivos. Desde grupos muy queridos de origen local (La Troba, Villa y sus Dorados, Rockypop, Lafitte, Amigos del Pollo, Vinilos Rayados, El Rincón del arte, Tako, Artistas del Gremio) a artistas de diferente proyección nacional (Camela, Rozalén, La Guardia, Benito Kamelas, Puro relajo), orquestas deslumbrantes como Panorama o Vulkano o experiencias artísticas como La Otra Oreja, Los 40 Urban Session, Monodosis Indie), sin olvidar el despliegue de DJ que actuarán en diferentes plazas.

La música, verdadera alma de la fiesta, encuentra también en las 4 Charangas locales Cinco Birras, La Emboscada, Rivascor y L´Algarabía y en las Bandas de Música de Ejea y Rivas sus apoyos para la dinamización musical en calles y eventos, así como la participación de los Dulzaineros de las Cinco Villas y la Coral Polifónica de Ejea.

Sin olvidar el Folklore que tiene en su XXX Festival de Jota de Ejea del día de la Virgen de la Oliva, la representación de las mejores voces de Aragón, ganadores del Certamen Oficial de Jota acompañados por el grupo de Jota “Aires de Aragón”. También en el Casino de España, el Grupo de Jotas «Cinco Villas de Bardenas» realizará un espectáculo en la hora del café-concierto del martes, abierto a la ciudadanía.

Recalando en la Feria Taurina y los eventos taurinos populares, las fiestas de Ejea también incorporan una brillante oferta. Por un lado, la Feria Taurina impulsada por la empresa “Ruedos Cinco Villas” con la colaboración del Ayuntamiento, incorpora dos corridas de toros, una corrida de rejones, un concurso de recortadores con anillas, otro concurso de roscaderos, además de otros actos menores. Unido todo ello a los Encierros, al Concurso de Desencajonamiento de Reses Bravas y el Concurso de Ganaderías.

Los festejos infantiles y familiares han vuelto a ser un apartado muy cuidado por el Ayuntamiento, con compañías aragonesas y nacionales: Los Hermanos Aragón, Nomaduk, Almozandia, Raspadegato, K de Calle, Pintacoda, el teatro-circo del Gran Rufus, sin olvidar los tradicionales Cabezudos, la Comparsa de Gigantes, los encierros simulados, el encierro infantil con bueyecitos, el tren infantil, el cine infantil, o esas mañanas creativas y divertidas que diversas empresas de animación como Altactivity, Fitnessfeminismo y Tafitt.

Igualmente, el programa de las fiestas de Ejea integra actividades especiales para las personas migrantes o las personas mayores.

El público encontrará en los festejos populares y tradicionales numerosas propuestas para gozar de la calle: desencajonamiento de reses bravas, encierros, verbenas y toro de fuego, dianas, degustaciones de melocotón con vino y dulces, bailes de gigantes, dianas floreadas, almuerzos populares, fuegos artificiales, etc.

Y dando ambiente y alegría a la calle estarán las actividades promovidas por Interpeñas-Ejea, una programación que incluye desde su pregón hasta sus rutas- pasacalles, comida, fiestas temáticas, cafés-concierto, mostrándonos la buena salud de la asociación que viene implicándose de forma estable y responsable con el Ayuntamiento y con la fiesta a lo largo de todo el año.

Dentro de esta estructura global de las fiestas, conviene no olvidar los Actos religiosos que tendrán lugar a lo largo de las fiestas, bajo la advocación a la Patrona la Virgen de la Oliva cuya imagen fue traída a Ejea en el año 1600 desde el Monasterio Cisterciense de Carcastillo. Destaca de modo especial el domingo 31 de agosto con su Ofrenda floral, la Misa matinal y la Procesión de la tarde que congregan a numerosos fieles.