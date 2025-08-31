La CHE alerta de la crecida de barrancos en Zaragoza y Huesca por "lluvias intensas": podrían caer 30 litros en solo una hora

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha emitido este domingo 31 de agosto un aviso alertando de posibles crecidas súbitas importantes en barrancos y cauces menores durante la tarde de este último día del mes, tras los avisos de la Aemet.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene desde las 14.00 hasta las 23.59 de este domingo 31 de agosto el aviso naranja por posibles tormentas y lluvias intensas (de hasta 30 litros/m² en 1 hora) en el Pirineo oscense y Huesca centro. La Aemet informa de que la previsión de precipitación acumulada en una hora puede llegar a los 30 mm, además de la probabilidad de granizo superior a 2 centímetros y rachas de viento de 70 kilómetros por hora.

Por su parte, también existe un aviso amarillo por tormentas y lluvias intensas en Huesca sur, Ribera del Ebro y Cinco Villas, donde se esperan rachas de viento fuertes y granizo y una precipitación acumulada en una hora de 15 mm.

El aviso de la Aemet afecta a Navarra, Cataluña (Lleida) y Aragón (Huesca y Zaragoza), siendo estas las zonas en las que se debe extremar la precaución.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com, así como en esta página web www.chebro.es y en @CH_Ebro. En su caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.