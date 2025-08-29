El Gobierno de Azcón arremete contra Sílvia Orriols por alentar las "miserables" declaraciones de Toni Albà: "No todo vale"

"En política no todo vale". El fichaje del polémico actor que celebró la muerte de Javier Lambán como protagonista de los actos de la Diada del 11 de septiembre en Ripoll ha terminado exasperando al Gobierno de Aragón de Jorge Azcón, que este lunes lo denunció ante la Fiscalía por un posible delito de injurias e incitación al odio.

El Ejecutivo autonómico lamenta que nadie, "aunque sea un partido como el de Sílvia Orriols", pueda alentar a "personajes" que han proferido declaraciones "tan miserables". Se refiere al polémico mensaje en el que Albà aseguraba que, aunque nunca se alegra por la muerte de alguien, esta vez iba a hacer una excepción por el que calificaba como "un hijo de la gran Ñ".

Aunque el cómico y director teatral -conocido por imitar a Juan Carlos I en el programa de sátira política de TV3 Polònia-, negó en su perfil de X (antes Twitter) que con estas palabras estuviera celebrando la muerte del expresidente y exsecretario general del PSOE-Aragón y amenazó con llevar a los tribunales a los medios que publicaron la noticia, el Ejecutivo de Azcón insiste en que Albà "se mofó del fallecimiento" de Lambán.

"En política no vale todo y en las redes sociales tampoco debe valer si queremos construir una sociedad democrática y respetuosa", apuntan fuentes del Gobierno.

A la DGA no le ha gustado la 'invitación' de la líder de Aliança Catalana -que está apostando por fichar a todo ultraderechista desencantado con el independentismo tradicional que quede en Cataluña para volver a situar a la formación en el debate público- al acto del próximo 11 de septiembre. También su tono irónico. "¿Os guardamos un hueco, Gobierno de Aragón?", escribía a través de redes sociales.

Desde el Pignatelli rechazan de plano su ofrecimiento y no se mueven de su postura. Ya lo dijo el propio Jorge Azcón en su perfil oficial: "No vamos a tolerar semejantes descalificaciones".

No se arrepiente

Esta semana, el actor no solo no rectificó, sino que dijo no arrepentirse de nada. "Es un sentimiento que he expresado en mi muro de las redes sociales. En ningún caso he celebrado nada”, señalaba en el programa 'En Boca de todos', de Cuatro.

Durante la intervención, insistió en que su comentario se respaldaba en la ironía y no en la burla: “Es una ironía, no lo hago para hacer gracia. Hay libertad de no pagar entradas para venir a verme, de apagar la televisión, burlarse de mí, maldecirme y alegrarse incluso de mi muerte. Yo hago chistes contra todo el mundo”, agregaba.

En las últimas horas también ha trascendido otro polémico mensaje publicado solo unas horas después del fallecimiento del exdirigente socialista en el que aseguraba que no sentía odio por Lambán sino "asco" y culpaba del "robo" de las pinturas y los bienes de Sijena a la "catalanofobia".

Albà, que todo este tiempo ha venido amparándose en la libertad de expresión y ha llegado a insultar a otros políticos como Inés Arrimadas o Miquel Iceta, será el encargado de leer la glosa previa a la ofrenda de las instituciones, "un honor", según decía él mismo en X. "No he fichado por nadie. Hago el pregón en homenaje al Conde Guifré el Pilós (Wifredo el Velloso). Es parte de mi trabajo. Ayuntamientos de todos colores me han contratado para actuar", defendía.

Sí. Però no he “fitxat” per ningú. Faig el pregó en homenatge al Comte Guifré el Pilós. És part de la meva feina. Ajuntaments de tots colors m’han contractat per actuar…Queda clar, oi? https://t.co/D8QPwNOAAW — TONI ALBÀ ||*|| (@tonialba) August 28, 2025

La polémica por sus palabras se ha convertido, incluso, en arma arrojadiza entre PP y PSOE. Este martes, el senador popular Eloy Suárez, al frente de la comisión del 'caso Koldo' en el Senado, acusaba a los socialistas de permanecer callados ante los ataques a la memoria de Lambán.

"Mientras Salvador Illa y Pilar Alegría permanecen mudos ante las declaraciones de este ser tan deleznable, el PP de Jorge Azcón defiende la honorabilidad de Javier Lambán. ¡Cuánta podredumbre sociata!", escribía.

En este tiempo no ha habido ninguna respuesta oficial por parte de la formación, aunque dirigentes próximos al expresidente aragonés se hicieron eco de la denuncia ante la Fiscalía a través de sus redes sociales.