Restablecida la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona que había dejado tres trenes parados en Zaragoza

La circulación de la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Barcelona se ha restablecido en torno a las 18.00 tras haber estado suspendida este miércoles en el tramo entre Yebes y Brihuega, ambos puntos de la provincia de Guadalajara, por un incendio próximo a la vía.

Esto ha traído consecuencias en los trenes de la línea Madrid-Barcelona ya que no han podido seguir con la trayectoria marcada al no poder sobrepasar el tramo cortado desde las 16.30. Así, las primeras consecuencias ha dejado varados tres trenes en la provincia de Zaragoza que se encontraban dirección Madrid. Uno en la localidad de Ariza, otro en Calatayud y uno más en Zaragoza. En su totalidad, se han visto afectados seis.

Tras haberse sofocado el incendio tras dos horas de intenso trabajo por la brigada forestal de Castilla La Mancha, los trenes detenidos están comenzado a reanudar la marcha progresivamente, según señalan fuentes de Renfe.

En el caso del AVE detenido en Ariza se trata de la línea Barcelona-Madrid que salía desde la ciudad condal a las 14.00. Mientras, el parado en Calatayud se trata del tren de las 15.00 desde Barcelona.

Por su parte, otro AVE de la línea Barcelona-Sevilla ha sido detenido en Zaragoza. Se trata del tren que salía desde la capital catalana a las 15.17.

La línea ha sido suspendida a las 16.30 tras iniciarse el incendio a las 16.00. Además de los tres trenes señalados, ha afectado a otros dos que han sido retrocedidos hasta la localidad de Brihuega, según informaba Adif en primera instancia.

Además, un tren Madrid-Figueres estaba a punto de comprender su viaje y ha sido detenido y no ha llegado ha salir de la estación.

Noticia en actualización

