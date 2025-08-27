El aeropuerto de Teruel acogerá el centro de entrenamiento para misiones internacionales del Ejército del Aire

Presentación del Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea en el aeropuerto de Teruel con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles Fabián Simón

El Ministerio de Defensa va a invertir 42 millones de euros para poner en marcha este nuevo proyecto que prevé generar 350 puestos de empleo. La ministra de Defensa ha avanzado que la presentación del 'hub logístico' será el próximo 10 de septiembre en Zaragoza.

El aeropuerto de Teruel se convertirá en la base de un pionero Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea (CIEMA) que busca modernizar y mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas para que cuenten con la "mejor preparación posible". Así, se instalará en ellas el Ejército del Aire y del Espacio para fortalecer su preparación de cara a misiones internacionales.

El proyecto se ha presentado este miércoles en el aeropuerto de Teruel con la presencia de miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez como la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la secretaria de Estado, Amparo Valcarce. Desde el Gobierno de Aragón han estado acompañando a la ministra la vicepresidenta, Mar Vaquero, el consejero de Fomento, Octavio López, y el consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco. También se ha contado con la presencia de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj.

El innovador centro contará con más de 42 millones de euros de presupuesto procedentes del ministerio de Defensa y tiene una proyección de generar hasta 350 empleos.

Este centro permitirá un entrenamiento esencial y prioritario para los pilotos y el personal implicado en despliegues aéreos y de transporte. Así, el proyecto aúne innovación, tecnología, desarrollo económico, empleo de calidad y alta cualificación.

De esta forma, la llegada de este nuevo centro la ministra de Defensa ha aclarado que es "absolutamente compatible con los proyectos que hay" en el aeropuerto de Teruel desarrollándose en la actualidad.

Asimismo, ha reconocido estar "impresionada" por las instalaciones del aeropuerto turolense: "Es francamente impresionante. Solo tengo palabras de agradecimiento", ha concluido la ministra en una breve intervención a los medios de comunicación.

Además de reforzar la instrucción y el adiestramiento en operaciones aéreas de alta precisión, el centro podrá también integrar nuevas tecnologías duales y optimizar la interoperabilidad con los aliados europeos y de la OTAN.

Según han detallado en la presentación, la necesidad de operaciones de multidominio hace que la creación del CIEMA sea un paso decisivo para fortalecer las nuevas capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.

La elección del aeródromo turolense se ha basado en una serie de características que lo sitúan como el lugar referente para el centro estratégico en los que se resalta la buena capacidad de albergar aspectos técnicos, como pueden ser los aeronáuticos, de seguridad, disponibilidad de instalaciones y suministro de servicios, además de su buena climatología y baja densidad de tráfico aéreo.

Avanza la presentación del 'hub logísitco'

Entre las buenas palabras dedicadas al Gobierno de Aragón por su buena relación en cuestión de materia. La ministra ha adelantado que el 10 de septiembre volverá a pisar tierras aragonesas tras su última visita a Jaca y esta última en Teruel. La próxima la encara en Zaragoza para presentar definitivamente en el 'hub logístico'.

Así, la ministra ha puesto en relieve el "vinculo tan grande entre Aragón y las Fuerzas Armadas": "Lo digo siempre, donde nos sentimos y se sienten orgulloso es precisamente en Aragón".

En la misma línea, ha agradecido el "trabajo conjunto" por aprte de las administraciones: "Es la forma que hay que trabajar pensando en nuestros ciudadanos, España como gran país. Las relaciones son siempre a vista de futuro, pensando en los aragoneses", ha concluido.