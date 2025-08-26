Tormentón en Calanda (Teruel): aguacero y rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora

La jornada de este martes ha dejado registros de precipitación especialmente intensos en varias zonas del norte y este peninsular, siendo Aragón la Comunidad con el pueblo más afectado.

Según el registro de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el municipio que más litros ha recogido de todo el país ha sido Calanda en Teruel, con 12,4 litros hasta las 18.30 horas. El municipio turolense ha superado en precipitación acumulada a Agulo y Vallehermoso-Alto Igualero, ambos en Tenerife.

Además, según datos oficiales ha registrado rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora, siendo el tercer municipio de España con las rachas más fuertes. Solo ha sido superado por Sierra Nevada (Granada) y Alfaro (La Rioja).

112 Aragón ha activado a primera hora del día el aviso amarillo por lluvias para la zona pirenaica y el Bajo Aragón Turolense. En estos momentos, gran parte Aragón continúa en alerta amarilla por fuertes lluvias y rachas de viento fuertes.

Ante este tipo de fenómenos, 112 Aragón recomienda seguir consejos básicos de autoprotección: mantenerse informado sobre la evolución meteorológica, refugiarse en casa, revisar bajantes y ventanas, y desconectar aparatos eléctricos.

Breve pero intensa tormenta que ha afectado #Calanda, #BajoAragón, poco después de las 17h dejando 12,4 mm en unos minutos, una racha de 93 km/h y un descenso de 16°C!! pic.twitter.com/LzVHdU4o3U — Juanma Bernad▫️ (@Jumaberrix) August 26, 2025

Si estás en el exterior, es clave alejarse de zonas peligrosas como verjas y cauces, evitar cruzar carreteras inundadas y extremar la precaución al conducir, especialmente si la visibilidad es reducida por la lluvia.

Para la jornada de mañana se mantienen las alertas por tormentas en casi toda la región. Además, Aemet ha elevado la alerta a naranja entre las 12.00 y las 23.59 en buena parte de Aragón. Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado de la posible crecida de ríos y cauces.