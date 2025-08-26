Toni Albà, tajante ante la polémica sobre la muerte de Javier Lambán: "No me arrepiento de nada"

El humorista catalán Toni Albà ha aparecido en televisión tras su polémico tweet sobre la muerte de Javier Lambán, expresidente de Aragón. Acto que ha llevado el Gobierno de Aragón ante la Fiscalía para que investigue al actor catalán ante un presunto delito de injurias e incitación al odio.

En su mensaje, Toni Albà escribió: “Nunca me alegro de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción. Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a 67 años vía”. Una declaración que, tras el emotivo adiós al expresidente de Aragón, rápidamente se virilizó y desencadenó todo tipo de reacciones.

Este martes, 26 de agosto, el programa de Cuatro ‘En boca de todos’ conectó en directo con el cómico para recoger su versión sobre lo sucedido. En directo, Toni Albà defendió que su publicación no pretendía ser ningún acto de celebración, añadiendo “No me arrepiento. Es un sentimiento que he expresado en mi muro de las redes sociales. En ningún caso he celebrado nada”.

Choque televisivo con Antonio Naranjo

Durante la intervención, insistió en que su comentario se respaldaba bajo la ironía y no en la burla: “Es una ironía, no lo hago para hacer gracia”, señaló. En esa línea, aseguró que cualquiera que se haya sentido ofendido es libre de no consumir su humor: “Hay libertad de no pagar entradas para venir a verme, a apagar la televisión, a burlarse de mí, maldecirme y alegrarse incluso de mi muerte. Yo hago chistes contra todo el mundo”.

Sin embargo, sus explicaciones no convencieron a todos en el plató. El periodista y colaborador del programa Antonio Naranjo cargó duramente contra él. “Para mí no es un delito, es una imbecilidad y eso le retrata. Es usted un idiota”, expresó con indignación ante las palabras del humorista.

El periodista añadió además una reflexión sobre la responsabilidad pública: “En la vida pública todos tenemos una responsabilidad que es expresar cualquier opinión crítica sin violentar ni agitar las aguas”. Frente a ello, Albà recordó que sus críticas al expresidente de Aragón ya venían de antes: “El señor Lambán estaba bien vivo cuando yo me metía con él”.

Tras estas nuevas declaraciones, la polémica está más viva que nunca, siguiendo generando todo tipo de respuestas y reacciones por redes sociales.