La llegada de Amazon a Aragón obliga a repensar la red de agua de los municipios que albergarán los centros de datos

La construcción más que inminente de los nuevos centros de datos de Amazon Web Services tras la luz verde por parte del Gobierno de Aragón para el movimiento de tierras no solo va a causar un impacto en la economía aragonesa. Los municipios que los albergan tienen que hacer frente a la reestructuración de sus servicios para afrontar las necesidades energéticas que requieren estos puntos de última generación tecnológica.

El consumo de agua que hace uso el gigante estadounidense ha estado en el centro de las conversaciones desde que se tuvo conocimiento de su llegada. En un inicio, se plantea que van hacer uso de hasta 775.000 litros de agua para refrigerar sus equipos. Por su parte, este lunes el consejero de Fomento, Octavio López aseguraba que no se iba a producir un "abuso" por parte de los centros.

Sin embargo, los altos niveles de consumo superan las capacidades de municipios como Villanueva de Gállego, que no llega a los 5.000 habitantes, o El Burgo de Ebro, de 2.700. Por ello, deben buscar alternativas para hacer frente a su llegada.

Desde Villanueva de Gállego ya cuentan con un nuevo depósito de agua que abastecerá a los vecinos y los centros de datos. Este se ubica en la misma parcela que se sitúa el ya existente. La construcción de este segundo depósito se enmarca en el convenio firmado por parte del Ayuntamiento de Villanueva, Amazon Web Services y el Gobierno de Aragón.

Así, desde el PIGA se señala el requerimiento de una ampliación y refuerzo de las instalaciones municipales que se nutren de captación por pozos y almacenamiento. Así, los centros de datos captarán agua de las instalaciones municipales gracias a unas nuevas vías de acceso.

En el caso del 'data centre' de 57 hectáreas que se ubicará en el parque tecnológico de Walqa (Huesca), también se requerirán una serie de obras para hacer frente a su consumo. Así, para el agua de refrigeración de los equipos se deberá hacer frente a una ampliación de la estación de bombeo del embalse de Valdabra.

Asimismo, a estas obras se añadirá una nueva tubería enterrada hasta el depósito municipal para mejorar el abastecimiento del suministro municipal.

El Burgo de Ebro también abastecerá al centro de datos que se prevé construir en el municipio zaragozano. Así, el agua potable de la que se nutrirá Amazon provendrá del suministro municipal, por lo que para ello El Burgo sufrirá adecuaciones en sus servicios.

Según el convenio entre ambas partes interesadas, el abastecimiento del centro de datos pasará por la construcción de una nueva conexión, con depósito y tuberías que conectarán con la parcela. No solo se abastecerán de la red municipal, sino que también se nutrirá del Canal Imperial de Aragón a través de una nueva conexión.

Mientras que el resto de conexiones son de titularidad municipal, la conservación de esta unión está fuera del convenio persistente y conforma una red independiente a la municipal.

Por parte del que está por venir en La Cartuja, este lunes han afirmado que tardará en llegar, pero los planes para abastecerlo de agua ya están confirmados. Igual que ocurre con el de Walqa, se requerirá de la construcción de una nueva estación de bombeo y conexión de tuberías a la red de abastecimiento de agua de Zaragoza.

Asimismo, también se plantea levantar un centro de bombeo, balsas de almacenamiento y tubería de abastecimiento que tiene como fin conectar el centro de datos con el Canal Imperial de Aragón. Para reforzar el agua proveniente del Canal Imperial habrá un segundo abastecimiento mediante la conexión a un embalse de riego de un tercero, lo que implica mejoras en la estación de bombeo y tuberías.

Refuerzo de potencia eléctrica

Además del alto consumo de agua que va a generar los centros de datos, la carga eléctrica que generan con los equipos de gran potencia también generan una reestructuración en los planes municipales para poder funcionar con normalidad.

Así, tanto en Villanueva de Gállego como en El Burgo de Ebro se van a construir conexiones a las subestaciones de los municipios para la alimentación de alta tensión a 220 kV.

En el caso del centro de Walqa y La Cartuja, tendrán que crear conexiones para alimentar la alta tensión de 132 kV y 220 kV. Así se crearán conexiones desde los centros a las subestaciones de Esquedas y Montetorreno.