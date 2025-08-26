La huella de Verónica Echegui en Aragón: "Se ha apagado una de las más bellas sonrisas de nuestro cine"

La prematura muerte de Verónica Echegui ha generado una oleada de reacciones en todo el país y, de forma especial, también ha dejado su huella en destacadas figuras aragonesas vinculadas al arte y la cultura. La actriz, víctima del cáncer, falleció este domingo 24 de agosto tras varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre, en Madrid.

Luis Larrodera, uno de los rostros televisivos de Aragón más reconocidos, ha sido uno de los primeros en pronunciarse. A través de Facebook, recordó la cercanía y simpatía de la actriz, a quien conoció durante la promoción de "Yo soy la Juani". El comunicador destacó su energía positiva y lamentó: "Se ha apagado una de las más bellas sonrisas de nuestro cine".

El grupo musical Amaral, uno de los máximos exponentes de la música en la comunidad, también mostró públicamente su desolación. A través de Twitter, la banda expresó estar “en shock”, compartiendo la incredulidad de miles de seguidores y compañeros de profesión.

También Luis Alegre, escritor y cineasta, ha lamentado el fallecimiento de la actriz. Ayer participó en el programa de ‘Aquí y Ahora’ de Aragón TV y habló de su admiración por la artista. "La vamos a echar muchísimo de menos", sentenciaba el aragonés.

🎬 Así fue el casting de 'Yo soy la Juani".



El escritor, comunicador y experto en cine Luis Alegre recuerda así a la actriz Verónica Echegui fallecida a los 42 años@AquiyAhora_ATV #cine #cineespañol #luto #veronicaechegui #goya pic.twitter.com/RmuHbVegX8 — Aragón TV (@aragontv) August 26, 2025

Así mismo, la actriz y guionista zaragozana Marisol Aznar utilizó una historia de Instagram para despedirse de Verónica.

En el ámbito nacional, la consternación también ha sido unánime. Las redes se han llenado de pésames, homenajes y anécdotas recordando a la actriz, los cuales coinciden en emotivos mensajes y condolencias a la familia y amigos.