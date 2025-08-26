El Gobierno de España declara zona catastrófica los pueblos afectados por las inundaciones en Aragón

También se ha efectuado la declaración de zona catastrófica las hectáreas afectadas en un incendio forestal en Jaca el pasado 27 de julio.

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado la declaración de zona catastrófica de los pueblos afectados por las inundaciones en Aragón el pasado junio. Dentro de este gran grupo también se encuentran las zonas afectadas por incendios forestales en los últimos dos meses en el que ha sido incluido el incendio forestal de Jaca el pasado 27 de julio.

Así, 16 Comunidades Autónomas tienen diferentes puntos declarados zonas catastróficas ante la avenida de emergencias de protección civil. En su mayoría incendios forestales o inundaciones por fuertes lluvias o desbordamientos de caudales de ríos a causa de estas últimas.

Desde el pasado 24 de junio, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha sido informado de 121 emergencias de protección civil: 114 corresponden a incendios forestales en situación operativa 1 o 2 registrados en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Navarra y Región de Murcia.

Los siete avisos restantes corresponden a riadas e inundaciones provocadas por episodios de lluvia intensa registrados el pasado mes de junio en las comunidades de Aragón, Castilla y León, La Rioja y Región de Murcia.

En concreto, en Aragón hace referencia a las lluvias torrenciales que afectaron en su mayoría a los pueblos de la Comarca de Belchite. Las peores imágenes se recuerdan en Azuara donde el agua llegó a inundar viviendas, lo que causó que incluso su alcalde tuvo que ser rescatado desde el tejado de su casa. Hasta ahí se movilizaron brigadas de Infoar y de la UME para limpiar y restaurar la normalidad. Una situación que se repitió en los municipios colindantes.

De esta forma, en la provincia de Zaragoza se ha declarado la zona catastrófica en Aguilón, Almochuel, Almonacid de la Cuba, Azuara, Belchite, Lagata, Letux, Moyuela, Villar, Herrera de los Navarros, La Zaida y Quinto de Ebro en la provincia de Zaragoza. Por todo lado, en Teruel: Híjar, Azaila, La Puebla de Híjar, Vinaceite, Bádenas, Nogueras y Santa Cruz de Nogueras.

El acuerdo del Consejo de Ministros recoge las ayudas directas competencia del Ministerio del Interior destinadas a paliar daños personales; materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.

También prevé la posibilidad de que el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico apruebe una exención de las tasas para gestiones como duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y también para la expedición del DNI.

Otras medidas competencia de otros ministerios podrán ser determinados beneficios fiscales (Ministerio de Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y ayudas a las corporaciones locales (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

Los restantes departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública ubicadas en las zonas afectadas por estas emergencias de protección civil.