Aragón recurrirá el reparto de menores migrantes en cuanto se publique en el BOE: "Aquí no hay nadie al volante"

Aragón recurrirá el reparto de menores migrantes aprobado este martes en Consejo de Ministros en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Ejecutivo de Jorge Azcón ha confirmado que, como viene haciendo desde marzo, va a seguir recurriendo todos los actos normativos y administrativos que imponen un reparto que considera "forzoso", que excluye a Cataluña y al País Vasco y que, a su juicio, "está basado en el interés exclusivo de Pedro Sánchez y en sus pactos con sus socios independentistas".

Los servicios jurídicos estudiarán ya desde mañana el texto que se publique en el Boletín. Lo poco que se conoce hasta ahora no casa, en absoluto, con las cifras que se manejan desde el Pignatelli, ya que mientras la Comunidad tiene 104 plazas estructurales -activadas serían aproximadamente el doble-, el Gobierno de Pedro Sánchez considera que le corresponden 441.

"El contenido de las normas aprobadas en este Consejo de Ministros ahonda en la arbitrariedad del reparto a la que nos hemos referido en multitud de ocasiones y, además, atribuye a Delegados y Subdelegados del Gobierno de España la capacidad para decidir a qué Comunidad Autónoma trasladan a un menor, sin atender a criterios técnicos o siquiera humanitarios", critica la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín.

En este sentido, desde la DGA recuerdan que las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno carecen de competencias en esta materia y de servicios técnicos especializados en protección a la infancia. "Estamos ante un nuevo desatino jurídico y político", comentan desde el Gobierno aragonés.

A este respecto, censuran el "tono coercitivo en la redacción de ambas normas y las amenazas vertidas en pasadas semanas tanto por el presidente del Gobierno como por la ministra de Infancia" hacia las comunidades autónomas y los consejeros responsables de la atención y protección a la infancia: "Son inadmisibles en un contexto democrático y en un Estado de Derecho y así lo seguiremos denunciando desde la DGA".

Susín critica el "caos" que se ha vivido en las últimas semanas con el traslado de menores de protección internacional de Canarias. "Nadie sabe quién va a tutelarlos, aquí no hay nadie al volante", ha resaltado.

Entre tanto, el Gobierno de Aragón asegura seguir trabajando en la acogida obligatoria de estos menores, que son quienes deberían ser ocupar toda la atención y los esfuerzos.

"Tal y como ya advirtió el Consejo de Estado, llevaremos a cabo ese proceso sin financiación y, lo que es más grave, sin información y sin coordinación alguna", denuncian.

Por todo ello, critican que "una vez más el interés de Pedro Sánchez prevalezca sobre el interés superior de los menores: su protección, acogida y bienestar se está utilizando para satisfacer la ambición personal del Presidente del Gobierno y para crispar la vida social y política del país".