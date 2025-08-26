Activan la alerta roja por peligro de incendios forestales en siete zonas de Aragón: estas son las prohibiciones

Los efectivos de Aragón, en la extinción de los incendios que asolan España. Infoar

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón establece para hoy, martes 26 de agosto, Nivel de Alerta Rojo de Peligro de Incendios Forestales en siete zonas de meteoalerta: Prepirineo Occidental, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Muelas del Ebro (Alcubierre, Valmadrid y Zuera) y Depresión del Jalón.

La disponibilidad del combustible muerto sigue siendo alta en aquellas zonas que no han recibido precipitaciones en los últimos días. En cuanto a la posible propagación, se pueden esperar incendios de superficie de intensidad media-alta. Los principales factores de propagación serían la topografía y el viento asociado a tormentas.

Pese a la mejora en las condiciones meteorológicas derivada de las lluvias recientes y del descenso de las temperaturas, el peligro de incendios continúa siendo significativo. Por ello, desde el Gobierno de Aragón se recuerda a la ciudadanía la necesidad de mantener la máxima prudencia en cualquier actividad que se realice en el medio natural.

Nivel de Alerta de Peligro de Incendios Forestales (NAPIF) 26/8/25. INFOAR

Se recuerda que en el Nivel de Alerta Rojo se establecen las siguientes prohibiciones: