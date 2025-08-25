Aragón peina "uno a uno" sus recursos para hacer sitio a los 251 menores inmigrantes: "Seguimos a ciegas"

Un guardia civil, con dos menores inmigrantes en un polideportivo de Los Barrios (Cádiz) este verano. Marcos Moreno

Aragón peina "uno a uno" sus recursos para hacer sitio a los 251 menores inmigrantes no acompañados que, teóricamente, llegarán a la Comunidad a partir de este próximo jueves día 28. El Ejecutivo de Jorge Azcón no sabe nada más del reparto, pero ha comenzado a preparar el corto plazo para ampliar unas plazas que, según insiste, están sobresaturadas.

Este martes será un día clave. Habrá Consejo de Ministros, podría aprobarse el decreto y las comunidades esperan respuestas a unas preguntas que, ni siquiera por carta, han tenido contestación. Las dudas podrían empezar a despejarse a partir del miércoles, cuando se publique la 'letra pequeña' en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya al alcance de todos.

La sensación es que, con Sánchez, "todo puede pasar", pero desde el Pignatelli dudan de que el reparto vaya a comenzar en agosto o incluso de cara al mes de septiembre. "La información que tenemos es cero. Estamos en situación de prevenidos", apuntan.

Las 104 plazas estructurales están sobrepasadas desde noviembre de 2023, y las cifras que han trascendido hasta el momento no invitan precisamente al optimismo. Desde Bienestar Social insisten en que con las asignaciones anunciadas -se está hablando de 3,6 millones incluyendo el traslado- no daría ni para tres meses de atención, lo que podría derivar en un problema para las arcas autonómicas.

La DGA lleva semanas trabajando con este escenario con las entidades especializadas en la acogida de migrantes -Accem, Cepaim y YMCA- para ajustar el 'tetris' y optimizar todos los recursos disponibles. Una de las cosas que se está haciendo es ver quién cumple 18 años en los próximos meses y puede 'liberar plaza'.

Desde el Pignatelli critican que ni siquiera se sepan las edades de los menores que vendrán a la Comunidad desde Canarias, Ceuta y Melilla y ni si llegarán de diez en diez o en grupos de mayor tamaño. Tampoco se tiene información sobre cuántos meses se alargará el reparto. "Es imposible habilitar recursos sin tener fecha de ocupación", agregan.

Lo que se está haciendo es reorganizar las habitaciones y pisos 'en activo' para dejar libres cuantos sean posibles.

El Gobierno aragonés no aclara cuántas plazas se han podido reservar hasta ahora para esos 251 menores migrantes, ya que siguen viniendo menores por otras vías, lo que hace que las cifras sean "muy volátiles".

Por el momento, prácticamente todas las opciones están sobre la mesa, incluida la posibilidad de recurrir a alquileres o adquisiciones para ampliar la red de recursos de acción concertada. Aquí serán especialmente importantes las entidades y las posibilidades que tengan para crear más plazas en el corto plazo.

En estas semanas también se ha estado trabajando con los departamentos de Educación, Sanidad y Economía para tener todos los frentes cubiertos y abordar, por ejemplo, posibles itinerarios de inserción para los menores que ya han cumplido los 17 años.

Pero el ir "a ciegas" hace que haya, incluso, dificultades para la contratación de los trabajadores sociales que serán necesarios para garantizar una correcta atención.

Desde el Gobierno de Aragón confirman que en las próximas semanas habrá nuevas reuniones con las asociaciones, encuentros a los que esperan llegar con más información por parte del Gobierno central.