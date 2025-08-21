El PP, a por Sánchez Quero por la polémica con el alcalde de Aguarón: "¿Qué le debe para defenderlo una y otra vez?"

El PP ha vuelto a arremeter este jueves contra el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, por sacar la cara por el polémico alcalde de Aguarón y asegurar que "no hay caso" pese a sus múltiples polémicas y presuntas irregularidades.

Los informes que maneja el Gobierno de Aragón apuntan a adjudicaciones por valor de 265.000 euros a una empresa propiedad del primo segundo y socio de Lucio Cucalón, así como al cobro periódico de dietas por comidas y desplazamientos sin justificación.

“¿Qué le debe Sánchez Quero a Lucio Cucalón para que lo siga defendiendo una y otra vez?”, se ha preguntado la portavoz del grupo popular, Mari Carmen Lázaro. Los populares han instado al hasta hace pocos meses secretario general del PSOE-Zaragoza a dimitir "si es incapaz de tomar medidas".

"Resulta lamentable que Sánchez Quero piense que los vecinos de Aguarón se merecen tener al frente un personaje como Lucio Cucalón, que despilfarra el dinero público en comidas, dietas y gastos sin justificar. ¿Qué idea del servicio público tiene el PSOE? Tristemente ya la sabemos: prefieren mirar hacia otro lado antes que apartar a un dirigente que ellos mismos pusieron en sus listas”, ha aseverado.

Para el PP resulta también incomprensible que la secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, "siga callada y mirando hacia otro lado”. "Los aragoneses merecen dirigentes serios, responsables y honrados, y no listas socialistas llenas de personas que después acaban condenadas”, ha dicho.

Los populares recuerdan que el alcalde de este pequeño municipio de apenas 600 habitantes acumula una larga lista de escándalos y condenas que "han deteriorado gravemente la imagen de las instituciones que representa y del PSOE de Zaragoza". Entre ellas destacan condenas judiciales relacionadas con su gestión al frente del Ayuntamiento de Aguarón, investigaciones abiertas por irregularidades en la contratación pública, el despilfarro en comidas y gastos de representación, incompatibles con la responsabilidad pública que ostenta, o la falta de transparencia en la rendición de cuentas.

"Pese a todo ello, Cucalón sigue contando con el respaldo del PSOE de Zaragoza y Aragón, que se niega a tomar medidas contra él y que continúa defendiéndolo públicamente. Esta situación es insostenible y supone un descrédito para la política aragonesa", subrayan.