Robles defiende el trabajo del Ejército en los incendios: "He visto pilotos esperando para actuar y era imposible"

Margarita Robles en su visita a los cazadores de montaña en Jaca Delegación de Gobierno en Aragón

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido el trabajo "excepcional" que están realizando los miembros del Ejército y la UME para la extinción de los incendios forestales en España que ya se ha saldado con más de 300.000 hectáreas en apenas 15 días.

De esta manera, ha ensalzado durante su visita a Jaca la labor de los cuerpos destinados en las zonas de Zamora, Ourense, Castilla y León, y Extremadura desde el 2 de agosto en el que están "absolutamente volcados para hacer frente al fuego".

Robles no solo ha hecho mención al trabajo actual sino que también ha recalcado que están abiertos a que si es necesario para la reconstrucción, para llegar a la ayuda a los ciudadanos "los ejércitos van a estar también en aquello que haga falta y en aquello que sea necesario".

Así, ha actualizado que el "tiempo va evolucionando" por lo que la situación es "más favorable". Sin embargo, mantiene la cautela: "Vamos a esperar, porque estos incendios son muy complicados y difíciles. Esperar, sobre todo, a que amainen los vientos y a que haya situaciones de lluvia", ha determinado.

Del mismo modo, ha reiterado la dificultad de los incendios de sexta generación que asolan el territorio nacional en el que tanto la UME como especialistas han señalado en varias ocasiones que "no han visto nada igual en 20 años".

De esta forma, ha justificado la inactividad en algunas ocasiones de los medios aéreos del Ejército ante la virulencia de estos incendios: "La violencia del fuego, por cómo se cruzaron los vientos, por el humo que había, provocó que por vía aérea en muchas ocasiones no se podía actuar. Yo he visto pilotos del Ejército Aéreo y del Espacio esperando en sus aviones para poder salir y era absolutamente imposible", ha señalado.

A lo que ha continuado tajante: "No ha sido un tema de medios, que medios había, sino ha sido un tema que como consecuencia de la naturaleza de los incendios, muchas veces los medios aéreos se tenían que quedar en tierra".

Además, ha señalado que no solo estaban actuando en el terreno los medios aéreos sino que también han salido a trabajar el resto de maquinaria, miembros del Ejército de Tierra e Infantería de la Marina.

El descenso de las temperaturas en gran parte de las zonas afectadas ha favorecido la vuelta al trabajo de los medios aéreos: "Siempre pongo en valor lo que me decían los pilotos del Ejército del Aire y del Espacio, que me repetían la enorme frustración que tenían de estar preparados, de querer volar y no poder volar, porque era imposible", ha recalcado Robles.

Así, ha defendido que por parte de los miembros del Ejército "están siempre preparados", pero abre la puerta a una mayor preparación previa: "Quizás sería bueno que esta preparación se realizara todo el año, porque evidentemente hay que prepararse para los incendios en enero, en febrero, en marzo, porque si no, cuando ocurren los incendios, a lo mejor es demasiado tarde", ha enfatizado.

Por todo ello, ha finalizado recalcando que en España no ha habido "un precedente igual" a los incendios en los últimos 20 años por "el número, en la fuerza que han tenido, cómo han ocurrido los vientos, el humo, toda una serie de cosas en las que había ocasiones en las que no era posible extinguir el incendio hasta que no cambiaran las condiciones meteorológicas".

Condecoración a los cazadores de montaña

La ministra Robles ha entregado este miércoles las condecoraciones por su labor en la dana a 400 personas del regimiento de cazadores de montaña de Jaca que estuvieron realizando labores de limpieza y retirada de enseres, escombros y vehículos.

"Tengo una profunda admiración y un profundo orgullo por esta Brigada de Cazadores. Siempre están en los momentos más difíciles, pero sobre todo tienen esa preparación, esa exigente preparación, esa fortaleza, esa unidad joven y muy entregada", ha ensalzado.

Por todo ello, ha impuesto las medallas de la “Operación Inundaciones” por la aportación de esta unidad y el ejemplo de trabajo en equipo durante su despliegue en Valencia durante 90 días.