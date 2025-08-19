Las familias de Aragón afrontan la 'Vuelta al Cole' más cara: "Solo en materiales me he gastado 100 euros"

El final del verano está cada vez más cerca y con este, la vuelta al cole para los pequeños. Aunque ya son muchos los colegios que ofrecen sistemas de reserva de libros, el gasto en material escolar sigue siendo uno de los grandes retos para muchas familias a estas alturas del año.

María, una madre que ya ha comprado todo el material, lo sabe bien. Aunque en el caso de los libros, al ser de segunda mano, los encargó a finales de junio en el colegio, ahorrándose tiempo y complicaciones: "Si no, tienes que buscarte tú la vida", ha confesado.

Sin embargo, aunque solo ha tenido que ir a comprar material escolar como gomas o lápices, afirma que se ha gastado bastante dinero porque han subido los precios: "Unos 100 euros solo en materiales".

Algo parecido le ha ocurrido a otra madre, quien también ha preferido comprar ya el material para tener todo preparado en septiembre. Con tres hijos en casa y el aumento de los precios, para ella la vuelta al cole, le resulta "una barbaridad". Además, cuenta que desde el colegio les piden comprar marcas concretas de materiales que "son muy caros".

Por su parte, también hay otros padres como Rubén, con un hijo de 11 años y otro de 13, que espera a septiembre comprar el material escolar: "Es cuando volvemos de vacaciones", afirma. Aunque al llevarlos a un colegio público y reutilizar siempre los materiales dice no gastar demasiado: "No hacemos una inversión muy grande ni de material ni de libros", afirma.

Los hijos de Rubén se benefician de los bancos de libros para asignaturas como lengua, matemáticas y ciencias, de manera que paga "unos 20 euros anuales". Sin embargo, otros como los de música tiene que comprarlos, pero lo hace "en la librería del barrio o de manera online".

Material escolar y libros

José Ángel Oliván, secretario de la Unión de Consumidores de Aragón, ha explicado que estos gastos en la 'Vuelta al cole' son un tema "complejo" porque hay varios factores que influyen. Es diferente ir al colegio por primera vez, cursar una enseñanza no obligatoria o tener una educación privada.

Sobre los precios, Oliván aclara que no espera una subida significativa respecto al año pasado: "Tal vez un 2% más caro, pero el tema libros habría que analizarlo", ha recalcado.

La compra de los libros es diferente, ya que según el informe del año pasado, en la enseñanza pública la importancia de estos ya no resultó ser un tema tan importante: "Hay banco de libros o sistemas de recuperación en casi todos los públicos y algunos concertados", ha explicado.

Material escolar en la Librería General de Plaza Aragón.

De este modo, señala que lo que más gasto les supone a las familias es el material escolar. Por eso, como ha recalcado el secretario, "no hay que comprar de nuevo, sino reutilizar el material".

Aun así, Oliván reconoce que "lo más difícil es ahorrar en el material", dado que apenas existen ofertas en las tiendas. Aunque afirma que en algunos colegios colaboran con cadenas de materiales o que pueden comprarse marcas más baratas e ir a tiendas de bajo coste para que el precio pueda ser más "asequible".

Campaña de consumo responsable

Precisamente, la dirección general de Protección de Consumidores y Usuarios ha lanzado una campaña para informar a las familias de sus derechos sobre los materiales del nuevo curso escolar, evitar que gasten en exceso y prestar una especial atención a los estándares de seguridad.

Entre las recomendaciones del Gobierno de Aragón, apuntan a hacer una lista de lo necesario, fomentar el consumo responsable, reutilizar, fijar presupuesto o conservar el ticket de la compra.

También ponen énfasis en la seguridad en los productos que utilizan a edades tempranas. Por ejemplo, que las tapas de los bolígrafos estén perforadas y en el caso de que un niño se la trague, pueda respirar; o que las gomas de borrar u otros artículos no pueden tener forma, olor o aspecto de alimento, para evitar que los niños se lo lleven a la boca.

Por último, advierten de la precaución de las compras online, el derecho del consumidor a reclamar y tener en cuenta la red de alerta de productos no alimentarios de Aecosan que recoge el material escolar como un tipo de producto específico.