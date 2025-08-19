Las colillas, los rayos y la maquinaria agrícola queman más de 70 hectáreas en la última semana en Aragón

El incendio de Daroca fue el peor de la última semana. Calcinó 21 hectáreas. Infoar

Aragón sale del nivel de alerta 'rojo plus' tras unos días de máxima tensión por el riesgo "extremo" de incendios forestales. Las altísimas temperaturas registradas en las tres provincias han obligado a extremar la precaución, un examen que la Comunidad parece haber superado con nota, aunque no sin sobresaltos.

Según los datos provisionales del Gobierno de Aragón, entre el 11 y el 17 de agosto ardieron más de 70 hectáreas en 16 fuegos forestales y 8 de carácter agrícola. La mayoría, hasta 51,7 ha, se quemaron en cuatro incendios, mientras que hubo otros 12 que no pasaron de conatos.

Los datos invitan a mantener la precaución en estas últimas semanas de agosto, aunque, por suerte, no tienen nada que ver ni con los de los últimos años ni con la media de las últimas dos décadas.

El peor incendio de esta última semana fue el de Daroca, que acabó con 21,2 hectáreas de superficie forestal el pasado día 11. La causa, según apuntan desde el Gobierno de Aragón, se engloba en la categoría de "motores y máquinas".

Un día más tarde, en Lupiñén (Huesca) acabaron calcinadas otras 12 hectáreas por un rayo, mientras que el día 14, en Murero, se quemaron otras 3,5 por una colilla.

A todos ellos hay que sumar una docena de conatos en puntos como Sabiñánigo, Teruel, Benabarre, Villanúa, Calatayud o Lanaja. La mayoría fueron provocados por rayos, aunque al menos dos (Calatayud y La Almolda) tuvieron su origen en "motores y máquinas" y hay otro, el del Canal de Berdún, que está "en investigación".

Además, las brigadas del Gobierno de Aragón también tuvieron que intervenir en ocho incendios agrícolas que quemaron 20,2 hectáreas. Dos fueron en Huesca, con 0,09 hectáreas perdidas, otros dos en Zaragoza (20,1) y cuatro en Teruel (0,05).

Lunes de sobresaltos

Este lunes hubo, también, dos sustos en la provincia de Huesca. El fuego desatado de madrugada en Hecho por un rayo calcinó unas 15 hectáreas, mientras que en Torrente de Cinca, las llamas arrasaron otras siete.

Este último se pudo dar por controlado sobre las 17.15. Para apagarlo se utilizaron dos helicópteros de transporte y extinción con sus dos brigadas helitransportadas, dos brigadas terrestres y dos autobombas.

En el caso del primero, dos brigadas terrestres, dos autobombas y un Agente para la Protección de la Naturaleza (APN) han permanecido por la noche en la zona haciendo labores de vigilancia y remate.