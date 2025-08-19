Aragón manda un helicóptero para ayudar en el incendio de Artana y mantiene a más de 30 efectivos en Castilla y León

Medios aragoneses se han incorporado este martes a la extinción del incendio forestal declarado en Artana, en la provincia de Castellón. Se trata de uno de los fuegos que más preocupa, ya que en las últimas horas ha sufrido un rebrote en una zona inaccesible para los medios terrestres.

Hasta allí, según han informado desde el Gobierno de Aragón, se ha trasladado la brigada helitransportada de Calamocha con su helicóptero a solicitud de la Generalitat Valenciana.

Los efectivos aragoneses también continúan colaborando en las labores de extinción en los incendios forestales declarados en Castilla y León.

Este martes se han centrado en la zona del incendio declarado en Boca de Huérgano, siendo más de 30 los profesionales que han trabajado sobre el terreno en las zonas más afectadas.

En este caso, los medios desplazados por el Gobierno de Aragón han sido la brigada helitransportada de Ejea de los Caballeros con su helicóptero, dos brigadas terrestres, dos autobombas, tres técnicos (dos de ellos integrados en el Grupo de Apoyo al Director de Extinción –GADEX–) y dos capataces.

No obstante, las características del terreno, de difícil acceso, han limitado el acceso de las autobombas, por lo que los trabajos se han centrado en el empleo de herramientas manuales.

Entre tanto, los medios siguen trabajando en los incendios y conatos declarados en la Comunidad. El de Aragüés del Puerto, han apuntado desde el Infoar, se ha podido dar por controlado a las 7.00, mientras que el de Torrente de Cinco se dio por extinguido a las 22.45 de este lunes tras arrasar 19 hectáreas no arboladas.

