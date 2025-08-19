AESAN alerta de listeria en estos lotes de quesos distribuidos en Aragón: retirados por Sanidad

Los amantes del queso en Aragón deben estar pendientes. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido información relativa a una alerta sanitaria por presencia de listeria en varios lotes de quesos procedentes de Francia y distribuidos en Aragón.

La presencia de esta bacteria puede provocar infecciones graves, especialmente en personas con el sistema inmunitario debilitado, mujeres embarazadas, recién nacidos y ancianos.

La alerta se inició este 14 de agosto tras detectarse contaminación en lotes del queso Camembert Viejo Porche, a los que ahora se les ha sumado un nuevo producto, el Brie Meule de un 1 kg, con diferentes fechas de caducidad.

La AESAN ha informado que la empresa responsable ya ha retirado todos los lotes afectados de los supermercados, sin embargo, advierte de tener cuidado si has comprado estos tipos de quesos. Hay que comprobar el número de lote, verificar si está afectado y en su caso, tirarlo.

Estos son los lotes de queso afectados

Camembert du caractere Vieaux Porche , con un peso de 250 gramos por unidad y una fecha de caducidad del 15/08/25 y 27/08/25.

, con un peso de 250 gramos por unidad y una fecha de caducidad del 15/08/25 y 27/08/25. Queso Brie Royal Faucon , con un peso de un kilo y una fecha de caducidad del 01/09/25.

, con un peso de un kilo y una fecha de caducidad del 01/09/25. Por último, también está afectado el queso Brie Meule. Es de la marca Mariotte, el peso por unidad es de 1 kilo y los números de lote con su fecha de caducidad son: C5169141-18/08/25, C5176121-28/08/25, C5182124-01/09/25.

Las autoridades insisten en que, en caso de duda, lo mejor es tirarlos directamente. Además, si se han consumido este tipo de quesos, hay que tener en cuenta que la listeria monocytogenes puede tardar varios días en mostrar síntomas tras la ingesta.

Desde la Unión de Consumidores de Aragón (UCARAGÓN) recomiendan prevenir este tipo de intoxicaciones manteniendo los alimentos correctamente refrigerados hasta su consumo, cocinar completamente la comida, evitar que los alimentos cocinados entren en contacto con los crudos, lavarse las manos y sobre todo, comprobar la fecha de caducidad y el aspecto de los alimentos antes de ingerirlos.

Además, en caso de sufrir una intoxicación alimentaria, animan a denunciar y reclamar por los daños sufridos.