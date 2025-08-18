Nuevo incendio en Huesca: arden al menos 7 hectáreas de pasto y matorral en Torrente de Cinca

Nuevo incendio en la provincia de Huesca. Esta vez, en el término municipal de Torrente de Cinca.

El fuego, en el que trabajan ya los efectivos del INFOAR del Gobierno de Aragón, se ha declarado este lunes sobre las 13.20.

Hasta la zona se han desplazado dos helicópteros de transporte y extinción con sus dos brigadas helitransportadas, dos brigadas terrestres y dos autobombas.

El humo del incendio, informan desde el Ejecutivo aragonés, es visible de la autovía AP-2 a su paso por este término municipal, mientras que la superficie provisional afectada ronda las 7 hectáreas de pasto y matorral.

La evolución es favorable. Tanto que a las 17.15 se ha podido dar por controlado.

Este es el segundo foco en el que se actúa. Los operarios también trabajan intensamente desde esta pasada medianoche para apagar el que se ha originado en una zona escarpada y de muy difícil acceso entre los términos municipales de Aragüés del Puerto y Valle de Hecho, que ha calcinado unas 15 hectáreas.

Hasta allí se han desplazado dos helicópteros de transporte y extinción con sus dos brigadas helitransportadas, cuatro brigadas terrestres y dos autobombas.

En este caso, el origen podría haber sido un rayo, mientras que la vegetación afectada es, principalmente, erizón, pasto y pinar.

En paralelo, el operativo colabora en las labores de extinción del incendio forestal declarado en Canalejas, en la provincia de León (Castilla y León).

A lo largo de la mañana se ha llevado a cabo el relevo de los efectivos desplazados, que permanecen trabajando en la zona con el siguiente dispositivo: dos brigadas terrestres, dos autobombas, tres técnicos (dos de ellos integrados en el Grupo de Apoyo al Director de Extinción –GADEX–) y dos capataces.

Asimismo, se ha incorporado la brigada helitransportada de Ejea de los Caballeros, junto con su helicóptero, para reforzar las tareas de extinción.

Todos los efectivos, han confirmado desde la DGA, quedarán a disposición del director de extinción en las áreas de trabajo que se les asignen.