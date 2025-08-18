Más de 50 militares de Zaragoza ponen rumbo a León para apoyar a la UME con los incendios que asolan España

Más de medio centenar de militares del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (Eada) han salido este lunes de Zaragoza rumbo a León para apoyar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la extinción de los incendios que están asolando media España.

El convoy, han informado desde el Ministerio de Defensa, ha partido antes del amanecer con 18 vehículos ligeros, dos UROS VAMTAC ST5 -vehículos todoterreno de tracción a las cuatro ruedas destinados principalmente al ámbito militar-, dos camiones, una ambulancia y 51 efectivos.

Su misión, han explicado desde la cuenta oficial del Ejército del Aire y del Espacio en X (antes Twitter) se centrará, principalmente, en la vigilancia y la disuasión.

Personal del @eadaobviamprims ha salido de Zaragoza con destino León para apoyar a la @UMEgob en la extinción de incendios.



Misión: Presencia, vigilancia y disuasión.



Se despliegan:



18 vehículos ligeros

2 UROS VAMTAC ST5

2 Camiones

1 Ambulancia

51 militares @Defensagob pic.twitter.com/LD2JFL7oaw — Ejército del Aire y del Espacio (@EjercitoAire) August 18, 2025

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió este domingo que se iban a aportar "todos los recursos necesarios" para combatir las llamas y ayudar a los afectados.

"El Ministerio de Política Territorial agilizará todo lo que tenga que ver con esas ayudas para que lleguen cuanto antes a los afectados, una vez haya una valoración clara de los daños ocasionados por los incendios. Vamos a hacer todo y más porque puedan recuperar cuanto antes la normalidad", aseguró.

La situación en la provincia de León se complica aún más cada minuto con la aparición de nuevos incendios y llamas que obligan a evacuar a nuevas poblaciones. Este domingo se mantenían desalojadas unas 1.570 personas de 30 localidades y a otras 70 confinadas. En total había 14 focos activos.

Tanto el incendio de Fasgar como el de Barniedo de la Reina obligaron a hacer nuevos desalojos, al igual que el de Gestoso o el de Llamas de Cabrera. Otro fuego procedente de Porto, Zamora, alcanzó territorio leonés por La Baña.

Mientras, el declarado en Canalejas saltó a la provincia de Palencia.