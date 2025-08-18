Denuncian temperaturas "extremas" en la lavandería del Hospital Miguel Servet: han llegado a alcanzar 47 grados

La lavandería del Miguel Servet, en una imagen de archivo. E. E.

CCOO ha denunciado este lunes las temperaturas" extremas con las que están teniendo que trabajar los empleados de la lavandería del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras ha lanzado un comunicado criticando públicamente la grave situación de riesgo que sufren estos trabajadores, expuestos a temperaturas insoportables que ponen en peligro su salud y su integridad física.

"Cada verano, sin excepción, la plantilla se ve obligada a soportar un estrés térmico extremo, especialmente en el turno de tarde, cuando la maquinaria lleva horas funcionando y la temperatura exterior es más elevada. En esas condiciones, unas 30 personas llegan incluso a tener que parar la producción porque el calor hace insoportable el normal desarrollo de su actividad laboral en zonas como el túnel de planchado, las secadoras o la felpa", explican.

Según este sindicato, la dirección del hospital, pese a las reiteradas quejas de la plantilla y de los delegados de prevención, "no ha adoptado medidas eficaces para frenar una situación que vulnera de manera flagrante el Real Decreto 486/1997, que regula las condiciones ambientales en los centros de trabajo, exponiendo a un riesgo evidente a todas las personas que allí trabajan".

“No estamos hablando de incomodidad, hablamos de riesgo para la salud. Cada verano la historia se repite y la dirección mira hacia otro lado mientras las personas trabajadoras pagan con su salud la falta de medidas”, dicen desde CCOO.

Por todo ello, desde Comisiones instan a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza que actúe de inmediato, verifique las temperaturas alcanzadas y obligue a la dirección del hospital "a garantizar la seguridad y dignidad de la plantilla, como marca la normativa, adoptando las medidas necesarias para que el trabajo se desarrolle dentro de unos parámetros ambientales adecuados".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.