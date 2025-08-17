La factura de las últimas catástrofes en Aragón: más de 34 millones en nueve meses por daños tras las tormentas

Las últimas tormentas y danas que han azotado Aragón en el último año han dejado tras de sí un panorama desolador en varias comarcas de Zaragoza y Teruel. La intensidad de la lluvia y la virulencia de las inundaciones han obligado al Gobierno de Aragón a movilizar más de 34 millones de euros, entre arreglos de infraestructuras y ayudas a los profesionales que han perdido sus cosechas.

Tanto para las tormentas de septiembre y octubre como en las últimas de julio y agosto, el Ejecutivo regional aprobó de urgencia el decreto ley para canalizar y agilizar estas ayudas, ante la magnitud de los desperfectos. Solo en los primeros días tras las tormentas en junio, la estimación inicial superaba ya los ocho millones de euros, con daños destacados en carreteras, puentes y redes de agua en una veintena de municipios.

En el caso de septiembre y octubre, se movilizaron más de 8 millones entre ayudas a industrias, comercios, establecimientos turísticos o ayuntamientos, junto a 350.000 en infraestructuras de saneamiento de agua o 250.000 para la reparación del acceso al Parque Nacional de Ordesa.

Igualmente, fueron necesarios 4,4 millones de euros para arreglar carreteras dañadas y 3 millones para infraestructuras agrarias. Mientras, el operativo desplegado en Catarroja tuvo un coste cercano a los 330.000 euros, entre alojamiento y manutención de los profesionales, carpas, combustible, EPI, conexión a Internet, limpieza y maquinaria.

Desde Fomento se han abordado obras en multitud de municipios, como en Bailo (12.500 euros), La Mata de los Olmos (29.700 euros), Pina de Ebro (46.140) o Camarena de la Sierra (14.200), si bien solo cubrían una parte del coste total de los trabajos.

Hasta 16,5 millones por las tormentas de junio y julio

Mientras, para las tormentas de junio fue necesario destinar casi 11 millones y en las de julio, 5,5 millones. Entre esos 16,5 millones, el Departamento de Economía ha repartido casi 2,5 millones en ayudas para industrias y comercios, además de otros 1,2 en préstamos y bonificaciones de intereses.

Igualmente, Agricultura ha convocado dos líneas de ayudas de 1,5 millones por los daños de junio y 1 millón por los de julio. En ambas se contemplan daños en estructuras e infraestructuras permanentes; la reposición de cultivos plurianuales perdidos por lluvias torrenciales; edificaciones, instalaciones y maquinaria agrícola que estén aseguradas; y los gastos extraordinarios por traslado, manutención y pérdidas de ganado.

Del mismo modo, Medio Ambiente destinó casi 2 millones de euros en la reparación de infraestructuras en localidades como Azuara (370.000 euros), Letux (82.000 euros), La Zaida (128.000), Almonacid de la Cuba y Belchite (874.000 entre ambas) o Vinaceite, Azaila y Almochuel (460.000 en las tres).