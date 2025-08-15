Sánchez destaca la "huella imborrable" y el "compromiso" de Lambán en su despedida al exdirigente aragonés

La muerte de Javier Lambán ha teñido de luto la política aragonesa y española. Uno de los primeros en despedirse del expresidente de Aragón y exsecretario general del PSOE en la Comunidad ha sido Pedro Sánchez, con quien mantuvo sonados enfrentamientos por la amnistía, el cupo catalán o la polémica en torno al fiscal general del Estado.

"Recibimos con gran pesar la noticia del fallecimiento de Javier Lambán. Su trayectoria y compromiso dejan una huella imborrable. Mis condolencias a su familia y seres queridos", ha escrito en un sucinto mensaje de tres líneas a través de su perfil en X (antes Twitter).

También ha utilizado esta vía la ministra, portavoz y actual secretaria del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, con quien también tuvo serias discrepancias. "Descanse en paz el compañero y expresidente de Aragón, Javier Lambán. Su amor por nuestra tierra y su compromiso con los aragoneses permanecerá siempre en nuestra memoria. Mi pésame y sincero cariño para su familia y seres queridos", ha dicho.

Su partido también le ha recordado con un cariñoso mensaje en el que se refieren a él como "un socialista fiel a sus valores y principios hasta el último de sus días". "Gobernó Aragón pensando en todos y todas, y su legado sigue vivo hoy en esa tierra", apuntan.

Las muestras de cariño también han llegado desde el PP. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha definido a Lambán como "un servidor, un socialista coherente y, sobre todo, un hombre de fiar". "Para mí fue una gran suerte coincidir con él en el ejercicio de la política. Discutimos, coincidimos y pactamos, pero lo más importante es que fuimos amigos", ha señalado a través de sus redes sociales.

En el plano autonómico, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha trasladado su consternación por la noticia.

Lambán "desempeñó un papel decisivo en la política aragonesa y española, dedicando su vida al servicio público con compromiso, diálogo y defensa de los intereses de Aragón". "Fue presidente del Gobierno de Aragón entre 2015 y 2023, además de alcalde de su localidad natal y diputado en las Cortes de Aragón", ha recordado.

El Gobierno de Aragón ha transmitido su más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros, así como a todas las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con él y compartir su vocación de servicio.

En señal de duelo, la DGA ha decretado tres días de luto oficial en toda la Comunidad Autónoma y las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales.

Más allá de Aragón

Quien también lo echará de menos es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Lamento profundamente la muerte de Javier Lambán, a quien apreciaba muchísimo política y personalmente", ha subrayado en X.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido sentir un profundo dolor por la muerte Lambán, "hombre de Estado, de principios, que trabajó con coraje por Aragón y defendió hasta el final el interés general de España".

Para el presidente de Murcia, Fernando López Miras, el expresidente aragonés "supo anteponer los intereses de los aragoneses a cualquier otro, siendo siempre fiel a sus principios. Ese es el mejor legado que un servidor público puede dejar a su tierra", ha destacado.