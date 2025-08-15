Los pueblos afectados por la dana en Aragón, listos para sus fiestas: "Es la celebración de que seguimos en pie"

En pleno mes de agosto, justo en el ecuador, regresan las fiestas patronales a numerosos pueblos de Aragón. Algunos de ellos se preparan para celebrar tan solo dos meses después de que una dana azotara sus calles.

A mediados de junio, Belchite, Herrera de los Navarros, Villar de los Navarros y Almonacid de la Cuba sufrieron importantes inundaciones que paralizaron la vida de muchos vecinos. Sin embargo, durante estos días la música, la tradición y las fiestas sí se van a celebrar en estos municipios. Eso sí, algunos alcaldes tienen la mirada más puesta en la reconstrucción del pueblo que en la programación de las próximas fiestas.

"No tenemos por qué no celebrarlas", admite Carmelo Pérez, alcalde de Belchite, que explica que a ellos lo que les afectó "fue el paso de la carretera, las afecciones de tubería y el abastecimiento de agua", lo que ya tienen controlado de manera provisional con un bombeo de agua en otra zona del municipio.

De este modo, a excepción de alguna vivienda afectada y algunas carreteras en las que aún se están realizando trabajos de mejora, por lo demás "ya hay normalidad". Por eso, el regidor confiesa que es positivo celebrarlas y así "desconectar, salir de la rutina y olvidar lo ocurrido".

Así, las fiestas de Belchite tienen ya la mirada puesta en septiembre, que es cuando se celebrarán, con una programación que "ya se está preparando".

Algo más temprano, en el último fin de semana de agosto y el primero de septiembre, llegarán las fiestas en Herrera de los Navarros. El alcalde, Enrique Felices, tiene claro que se van a hacer, porque el año pasado ya hubo una tormenta "peor": "Se llenó todo de barro y tuvimos que limpiar en un día".

En Villar de los Navarros ya están de fiestas, empezaron este viernes 14 de agosto con el chupinazo y terminarán este domingo. El alcalde, Michel García, confiesa que, aunque el pueblo no da una imagen de "catástrofe", siguen las construcciones: "Hay que rehacer todo y quitar lo que genera peligro", admite.

Aun así, las fiestas van a seguir su programa habitual porque donde se celebran es en la zona alta del pueblo, donde no afectó la dana. Así, García afirma contundente que después de todo lo "malo" que han vivido, "hay muchas ganas por parte de toda la población".

"También es una celebración de que todo ha costado un esfuerzo grande y que seguimos en pie". Por eso, como ha explicado el alcalde: "Es un homenaje hacia todas las personas que ayudaron en todo momento sin preguntar, con barro hasta las rodillas y trabajando todo el día".

Enrique Martínez, alcalde de Almonacid de la Cuba, admite que "tiene el ánimo dividido". Por un lado, todavía se encuentran repartiendo agua potable y trabajando en la carretera, que es lo más urgente, pero por otro, explica que los jóvenes "tienen muchas ganas de fiestas".

Por eso, las fiestas han seguido para adelante. El fin de semana anterior se llevaron a cabo las prefiestas de manera "normal": "Con concursos de todo tipo, vacas y muchas ganas", confiesa.

Como explica el regidor, las zonas más afectadas fueron la presa romana o las pasarelas, pero lo que es el núcleo del pueblo "está bien", que es donde se encuentra el pabellón, donde se harán las fiestas.

Aunque admite que "no va a desconectar", sabe que los vecinos y los jóvenes "tienen muchas ganas de fiestas".

"Hay casas afectadas, te solidarizas, te alegras y no, pero en el 98% del pueblo no pasó nada, y ese mismo porcentaje respondió para ayudar. Lo que pasó no se puede comparar con otros pueblos", explica Martínez.

Al final, la música sonará en todos estos pueblos, que aunque no olvidan lo ocurrido, tienen la mirada puesta en el futuro.