Aragón decreta tres días de luto oficial por la muerte de Javier Lambán: "Fue un trabajador absolutamente infatigable"

Aragón ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de Javier Lambán. El Gobierno de Jorge Azcón ha comunicado que todas las banderas de los edificios oficiales ondearán a media asta para despedir al que fuera presidente de la Comunidad entre 2015 y 2023.

El Pignatelli, 'hogar' del exsecretario general del PSOE durante dos legislaturas, ha trasladado su más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros, así como a todas las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con él y compartir su vocación de servicio.

"Fue un socialista honrado, honesto y ejemplar. Un trabajador infatigable que antepuso Aragón y los intereses de los aragoneses a cualquier otra cosa. Descanse en paz", ha escrito el presidente Jorge Azcón a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Lamento profundamente el fallecimiento de Javier Lambán. Mi pésame a su familia, sus amigos y sus compañeros.

Fue un socialista honrado, honesto y ejemplar. Un trabajador infatigable que antepuso Aragón y los intereses de los aragoneses a cualquier otra cosa.

Descanse en paz. pic.twitter.com/SbCdo8Hl2s — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) August 15, 2025

El portavoz del grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, ha lamentado la pérdida de Lamban y ha destacado que: " Su apuesta por los servicios públicos fue clara y protagonizó una importante etapa de crecimiento y prosperidad en Aragón", ha publicado en su cuenta de X.

El grupo parlamentario de VOX en Aragón también lamenta el fallecimiento del ex presidente aragones. Su portavoz, Alejandro Nolasco, ha publicado un breve mensaje en redes sociales: "Lamentamos el fallecimiento del expresidente de Aragón, Javier Lambán. Trasladamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz", se lee.

Alberto Izquierdo, presidente del PAR ha resaltado la figura de Lambán como político y como aragonés: "El hombre que fue capaz de catapultar a Aragón hacia el futuro con visión y capacidad, un aragonés de los pies a la cabeza", ha publicado en redes.

Un mensaje de condolencias más largo ha sido el del presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero: “Javier era un grandísimo amigo y una gran persona de magnitud politica y personal inigualable. Es lo mejor que le ha podido pasar a Aragón. En sus ocho años de Gobierno, a pesar de tener que afrontar unas circunstancias extremadamente difíciles, supo hacer que la Comunidad creciera y prosperara y sentó las bases tanto del Aragón actual como del futuro", ha destacado emocionado.

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, también ha publicado sus condolencias en redes sociales: "Referente político cuya vida estuvo dedicada a esta tierra, trabajó hasta el último día defendiendo los intereses de Aragón. Mi agradecimiento y admiración por haber sido un político que se ha mantenido siempre fiel a sus principios y a los de la socialdemocracia", ha comentado en X.

"Con inmenso dolor recibo la noticia del fallecimiento de Javier Lambán, una gran persona y un presidente que puso a Aragón en el mapa", ha publicado Lola Ranera, portavoz municipal del PSOE en Zaragoza.

De una manera más cercana o más escueta, la clase política en Aragón en general lamenta profundamente la pérdida de Javier Lambán y coincide en señalar su trabajo, su lucha, su dignidad y su amor por la tierra.

