El PP de Azcón, tajante con Vox sobre hacer otro Jumilla en Aragón: "Si quieren ir contra la Constitución, que lo digan"

Varias de las participantes en la última Fiesta del Cordero, en el Parking Sur de la Expo de Zaragoza. Informativos Aragón TV

El PP de Jorge Azcón no consentirá otro Jumilla en Aragón. La formación descarta apoyar la Proposición No de Ley (PNL) de Vox, en la que, como ya han hecho en Murcia, pedirán vetar los actos islámicos en espacios públicos.

El debate, como avanzó EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, se abordará a la vuelta de vacaciones y, si nada cambia, los de Santiago Abascal podrían volver a quedarse solos. Su portavoz, Alejandro Nolasco, llegó a calificar de "salvajada" la Fiesta del Cordero que cada año se celebra en el Parking Sur de Zaragoza.

Para él, se trata de "una rendición cultural", de ahí que urja a "defender la identidad española frente a la islamización". “Se prohíben celebraciones tradicionales como la matanza del cerdo; y a ellos se les deja hacer la ‘Fiesta del Cordero’”, censuró el pasado mes de junio.

Sin embargo, desde el PP tienen clara su postura: "Nosotros apostamos por la libertad religiosa, por el respeto a la Constitución. Si otros están en contra, que lo digan", recalca el portavoz conservador en el Parlamento aragonés, Fernando Ledesma.

El diputado cita expresamente el artículo 16 de la Carta Magna -donde se recoge que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley- y recuerda que en el Congreso de los Diputados "ya se debatió y se votó" una propuesta idéntica a de Jumilla. En ese caso, el PP se pronunció en contra.

Para Ledesma, este tipo de celebraciones, que este mes de junio reunió en Zaragoza a más de 8.000 personas, no hacen daño ni molestan a nadie. "Si no hubiera sido por la rueda de prensa de Vox, muchos ni se hubieran enterado de que se había celebrado la Fiesta del Cordero", subraya.

La propuesta de Vox ya está registrada y se someterá a debate en el momento en que se impulse desde la Junta de Portavoces. Si no se ha votado antes ha sido por las fuertes tormentas de junio y julio, que obligaron a la formación a replantear el último pleno.

El texto pide la “prohibición de la celebración pública de la denominada ‘Fiesta del Cordero’” con el objetivo de “impedir la consolidación de prácticas culturales foráneas que no forman parte de la tradición española”.

Escenario actual

En Aragón, Vox ya no forma parte del Gobierno desde algo más de un año, lo que da a los de Jorge Azcón una mayor libertad. Los exsocios ya han votado 'enfrentados' en propuestas contra la expansión del catalán en la Comunidad o sobre la inmigración, aunque habrá que ver qué ocurre tras una vuelta de vacaciones que estará marcada por la negociación del presupuesto de 2026.

El veto a la Fiesta del Cordero ha sido una de las últimas polémicas de Nolasco, pero ni mucho menos la única. En marzo de 2024, cuando todavía era vicepresidente de Aragón, rompió el folleto del ramadán del Ayuntamiento de Huesca.

En el Ayuntamiento de Zaragoza, donde el PP tampoco tiene mayoría absoluta, Vox defendió una moción para suspender el programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí en los colegios zaragozanos. Entonces, el PP votó en contra.

Un mes para rectificar

La polémica en Jumilla está lejos de terminar. Esta misma semana, el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado un requerimiento contra el Ayuntamiento para que anule el veto.

El Ejecutivo considera que "se restringe de forma arbitraria" una celebración que se venía realizando desde hace años y da un mes al Consistorio para revocar el acuerdo.