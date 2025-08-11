Llega lo peor de la ola de calor a Aragón: temperaturas máximas de hasta 42 grados y noches tórridas hasta el sábado

Aragón entra en los peores días de la ola de calor con alerta naranja por altas temperaturas en gran parte del territorio y la amenaza de noches tórridas al menos hasta el sábado.

Ya este domingo, la estación de Torla-Ordesa, en la provincia de Huesca, registró a las 14.20 la segunda máxima más alta de toda España con 42,9 grados, solo superada por los 43,1 de Badajoz.

Para las próximas horas, las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no auguran nada bueno. En puntos como la ribera del Ebro o el sur de Huesca podrían alcanzarse los 42 grados, con noches en las que las mínimas no bajarán de los 25 hasta el miércoles.

Esta será la tónica de las próximas 72 horas en buena parte de la Comunidad, prolongando los problemas para conciliar el sueño que ya han hecho mella este fin de semana.

De cara al miércoles, el escenario más probable es que las máximas desciendan de forma "ligera o moderada" en toda España. Esa bajada se acentuaría el jueves, cuando podría darse por finalizada la ola de calor. Sin embargo, el próximo fin de semana podría volver a haber temperaturas "anormalmente cálidas", según la Agencia Estatal.

¿Y en qué se traduce todo esto? En Zaragoza, en jornadas de entre 40 y 42 grados hasta mediados de semana y noches que no darán respiro. El único síntoma de mejoría se verá el jueves, cuando las mínimas podrían bajar de los 25 grados a los 22. Sin embargo, de cara al viernes subirían hasta los 24 y el sábado volverían instalarse en los 25, lo que se conoce como noche tórrida o ecuatorial.

La nota positiva, si es que la hay, es que por el momento no parece probable que vaya a llegarse a la temida alerta roja de otros veranos. En cualquier caso, desde las instituciones se pide extremar las precauciones en las horas centrales del día. Especialmente en el tramo comprendido entre las 13.00 y las 20.00, las horas de mayor riesgo.

En Huesca, la situación será parecida. No se llegará a los 40 grados, pero las máximas podrían quedarse en los 39 con unos valores mínimos que no bajarían de los 25 hasta el miércoles. En este caso, el respiro será más acentuado, con mínimas de 21 para el jueves y máximas de 35, pero llegado el fin de semana, los termómetros podrían volver a subir hasta los 39.

Teruel capital, por su parte, experimentará tres cuartos de lo mismo, aunque con mínimas mucho más llevaderas. Este lunes comenzará con registros de hasta 38 grados, pero los valores caerán hasta los 17 por la noche. La mala noticia es que, aunque las mínimas seguirán esta tendencia, las máximas no bajarán de los 34 grados en toda la semana y el sábado podrían llegar a los 37.

Ya este domingo, el Ministerio de Sanidad activaba la alerta roja en numerosos puntos de Aragón -principalmente en el Pirineo, el centro y el sur de Huesca, las Cinco Villas y la ribera del Ebro-, un riesgo alto para la salud que obligará a proteger en los próximos días a niños, personas mayores, embarazadas, pacientes crónicos y personas que trabajan al aire libre.

Ningún punto de la Comunidad se librará de los avisos en estas próximas horas, ya que incluso los más 'frescos' -Albarracín y Jiloca y Gúdar y Maestrazgo- estarán en alerta amarilla.

Consejos y refugios

Desde el 112 recomiendan beber agua con frecuencia, bajar las persianas de casa, usar ropa ligera y no hacer ejercicio durante las horas centrales del día.

En caso de golpe de calor, los primeros síntomas suelen manifestarse en forma de calambres, agotamiento, quemaduras, irritación de la piel o temperatura elevada, mientras que los episodios más graves pueden derivar en dolor de cabeza, vómitos o incluso pérdida de consciencia.

Estos días, piscinas como las de Zaragoza seguirán ofreciendo precios especiales para combatir las altas temperaturas. El precio de la entrada individual se reducirá en taquilla de 4 euros a 2,5 euros en el caso de los adultos; de 2,70 a 2 euros para menores de edad y de 2,60 a 2 euros para mayores de 65 años y pensionistas.

Además, el Consistorio mantiene operativa su red de refugios climáticos, compuesta por 55 equipamientos municipales que están disponibles en su horario de apertura. A los centros de convivencia de personas mayores y los centros cívicos que ya funcionaron el año pasado se han sumado este verano la sala de exposiciones de los Depósitos Pignatelli y la sede de la Oficina de Medio Ambiente en Casa Jiménez.