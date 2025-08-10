El "verano terrible" plagado de accidentes labores de Aragón: 13 trabajadores han muerto desde mediados de junio

Aragón vive un verano "terrible" plagado de accidentes laborales. Hasta 13 personas han muerto en el trabajo desde mediados de junio, una escalada que ha dejado a los sindicatos "sin palabras". CCOO y UGT volvieron a reclamar este sábado "planes específicos" a las administraciones. Lo hicieron poco después de que se confirmase la muerte número 25 de este 2025: un joven de 22 años que perdió la vida al electrocutarse con la campana extractora que estaba limpiando en el restaurante en el que trabajaba.

Las estadísticas dejan historias durísimas, como la del hombre de 44 años de origen marroquí que murió desangrado en la fábrica de Saica, en El Burgo de Ebro. Este viernes tendría que haber viajado a Marruecos para reencontrarse con su mujer. También ha habido que lamentar la pérdida del hombre de 56 años que falleció por causas "no traumáticas" en la calle de Daroca, en Zaragoza, mientras reparaba un elevacoches.

En el historial también están un temporero que murió por un golpe de calor en Fraga o una trabajadora de El Corte Inglés que murió tras un ictus.

Ni CCOO ni UGT creen que haya habido un aumento "tan grande" de la actividad como para que se estén dando semejantes cifras. Es más, creen que si se hubieran cumplido todas las medidas preventivas y de seguridad, trabajadores como el que murió a principios de semana en Saica -perteneciente a la empresa Aplicaciones Torres- "hubieran vuelto a casa sanos y salvos".

El año pasado para estas fechas eran 18 los fallecidos a estas alturas del año y en 2023, uno menos, lo que les lleva a pensar que el problema "va in crescendo".

El Gobierno de Aragón ha prometido un plan de choque para las subcontratas, donde se centran gran parte de estos siniestros; una medida que se abordará a partir de septiembre con los sindicatos.

Las cifras, mientras tanto, no paran de crecer, y las concentraciones y los minutos de silencio por los trabajadores fallecidos se suceden cada pocos días en el paseo de la Constitución ante "una sangría que no cesa".

A vueltas con el calor

Este no es, en todo caso, el único frente abierto. Los representantes sindicales tampoco entienden que Zaragoza "sea la única ciudad grande que no tiene un protocolo para poder empezar a trabajar en periodo estival a las 6.00". "Los hay en Madrid, en Sevilla... Hemos tenido reuniones al respecto, pero se echan la pelota de unos a otros", criticaba Manuel Grande, secretario de Construcción de FICA UGT, durante la última protesta deseando que en estos próximos días de ola de calor no se produzca ningún incidente grave por este motivo.

Por el momento no se tiene constancia de afecciones relevantes, pero "indisposiciones sí ha habido" en las últimas semanas, según confirmaba Grande. "No se puede empezar a trabajar a las 8.00 por sistema cuando en Madrid se comienza a las 6.30. Las temperaturas que puede haber en Zaragoza son las mismas que en Sevilla. No entendemos la postura del Ayuntamiento. La única explicación es que ellos no trabajan al sol", añadía.