La Aemet eleva a naranja la alerta en Aragón por "riesgo importante" de calor: también se espera granizo y viento fuerte

La ola de calor sigue pegando con fuerza en Aragón. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a naranja la alerta por "riesgo importante" de altas temperaturas en el Centro de Huesca y la Ibérica zaragozana para este domingo.

Las peores horas serán las comprendidas entre las 13.00 y las 21.00. El cambio se produce una vez afinados los pronósticos, ya que originalmente estas zonas mantenían el nivel amarillo para este final de semana.

Esto seguirá así de cara a mañana lunes, con avisos naranjas en numerosos puntos de la provincia de Zaragoza, la de Huesca y el Bajo Aragón.

También hay aviso meteorológico por altas temperaturas, pero de nivel amarillo, en Albarracín y Jiloca, entre las 13.00 y las 21.00 de mañana.

A todo esto hay que sumar la alerta por lluvias y tormentas en el Pirineo oscense, con acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado, probabilidad de granizo y "muy fuertes" rachas de viento.

Este sábado, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) emitía un aviso alertando de las posibles crecidas súbitas de barrancos y cauces menores en Huesca por las lluvias intensas que se esperaban en las próximas horas.

Las tormentas podrían afectar especialmente al Pirineo y el Prepirineo, la depresión central de Lérida, la Ibérica riojana y la Ibérica burgalesa y soriana, zonas que están en alerta amarilla.

Esto hace que haya que seguir extremando la precaución en Huesca (Aragón), Burgos y Soria (Castilla y León), La Rioja, Lérida (Cataluña).

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com , además de a la página web www.chebro.es y a su perfil en X (@CH_Ebro).

También se pide seguir siempre las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.