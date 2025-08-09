Mapa de avisos de la Aemet.

La CHE alerta de la crecida de barrancos en Aragón por "lluvias intensas": podrían caer 15 litros en solo una hora

Las altas temperaturas también han obligado a activar la alerta roja por peligro de incendio forestal en 22 puntos de la Comunidad.

Las altas temperaturas también han obligado a activar la alerta roja por peligro de incendio forestal en 22 puntos de la Comunidad.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha emitido este sábado un aviso alertando de las posibles crecidas súbitas de barrancos y cauces menores en Huesca por las lluvias intensas que se esperan en las próximas horas.

Las tormentas podrían afectar especialmente al Pirineo y el Prepirineo, la depresión central de Lérida, la Ibérica riojana y la Ibérica burgalesa y soriana, zonas que están en alerta amarilla.

Esto hace que haya que extremar la precaución de cara a esta tarde en Huesca (Aragón), Burgos y Soria (Castilla y León), La Rioja, Lérida (Cataluña).

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com , además de a la página web www.chebro.es y a su perfil en X (@CH_Ebro).

También se pide seguir siempre las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.

La fuerte subida de las temperaturas también ha obligado a la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón a activar la alerta roja por peligro de incendios forestales en 22 zonas de la Comunidad: Puerto de Beceite, Bajo Ebro, Forestal, Valle del Ebro Agrícola, Turia, Somontano Sur, Sierras Ibéricas Centrales, Jiloca-Gallocanta, Depresión del Jalón, Muelas del Ebro (Alcubierre, Valmadrid y Zuera), Maestrazgo, Montes Universales, Pirineo Occidental, Pirineo Oriental, Prepirineo Central, Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Rodeno, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Moncayo y Aranda.

En la mayor parte de la Comunidad, el principal factor de propagación sería el viento y la topografía. La disponibilidad del combustible es muy alta o total en prácticamente toda la región.

Desde el Ejecutivo aragonés recuerdan, además, que con la alerta roja se establecen las siguientes prohibiciones:

1. Encender fuego en espacios abiertos. Se suspende temporalmente cualquier autorización que pueda tenerse para uso del fuego, quemas y usos culturales y recreativos.

2. Encender fuego en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada (incluidas las zonas habilitadas para ello), así como la introducción y uso de material pirotécnico en entornos forestales. También arrojar o abandonar objetos en combustión.

3. Se suspenden las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, siempre y cuando la resolución que las autorice no haya previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en dicho nivel de alerta.

4. En los montes y en las áreas situadas a 400 metros de estos se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas con excepción, exclusivamente en este nivel de alerta, de los siguientes casos:

• El uso de ahumadores en la apicultura, fuera de la franja horaria comprendida entre las 12:00 y las 18:00 horas en las condiciones fijadas en la Orden AGM/681/2023.

• Las labores de cosecha y empacado de cereal. En el supuesto de que estas labores se ubiquen a menos de 400 metros de una superficie continua de monte, arbolada y arbustiva superior a las 100 hectáreas, deben realizarse fuera de la franja horaria comprendida entre las 14:00 y 18:00 horas adoptándose las medidas de precaución que se estimen necesarias y, en todo caso, deberán garantizar el acceso rápido a la intervención de, al menos, un equipo con impulsión de agua de capacidad mínima de 1.000 litros o de un tractor provisto con apero de labranza tipo grada o similar de modo que pueda abordarse la extinción en caso de incendio.

• La utilización de maquinaria agrícola para la siega o recogida de cultivos forrajeros en verde, así como el resto de labores agrícolas habituales de mantenimiento de cultivos distintas a la contemplada en el apartado anterior.

• Actuaciones de reparación urgente para el restablecimiento de servicios básicos en las condiciones fijadas en la Orden AGM/681/2023.