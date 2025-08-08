Aragón estudiará entradas conjuntas para el Mobility City, el Acuario de Zaragoza y la renovada Torre del Agua

Aragón estudiará crear entradas conjuntas para ver el Mobility City, el Acuario y la renovada Torre del Agua. Es una idea de la que ya se hablaba cuando se pensaba en la post Expo y que ahora, tras 17 años de letargo, volverá a ponerse previsiblemente sobre la mesa una vez que el icónico edificio de Enrique de Teresa renazca como faro de la logística.

La sociedad Expo Zaragoza Empresarial estudiará en los próximos meses la mejor fórmula para explotar el mirador acristalado que se pretende instalar en la torre, el restaurante que abrirá en la planta 23 y la zona museística. Para ello contará con ayuda externa.

El colectivo cuenta ya con un primer borrador con distintas opciones, aunque será en el último cuatrimestre del año cuando recibirá la versión definitiva. Todo está, por tanto, en una fase muy primigenia, pero tejer alianzas con los grandes iconos de la muestra internacional tendría, sobre el papel, todo el sentido de cara a potenciar el turismo.

Esto es, de hecho, lo que se hace en otros puntos de España y de Europa, pero hasta la fecha, el cierre de la Torre -en la que descansa la gigantesca gota de agua de Pere Gifre, el Splash- hacía que este 'pack' fuera inviable.

Muchos grupos de turistas se preguntaban qué escondía la torre y por qué no se podía acceder a su interior. El interés se ha seguido manteniendo pese al paso del tiempo. Prueba de ello es el éxito de las visitas guiadas de la Asociación Legado Expo, que se han llenado prácticamente siempre.

El problema es que, hasta la reinauguración del Mobility City, la zona Expo carecía de grandes atractivos para los turistas procedentes de otros puntos de España y del extranjero. El Acuario ha mantenido siempre su tirón pese a las dificultades, pero más allá de este equipamiento, pocas eran las razones para acercarse hasta el Frente Fluvial.

Esto empezó a cambiar con la reapertura del Pabellón Puente, por el que ahora pasan cerca de 190.000 personas al año entre quienes acuden a ver sus exposiciones, asisten a los congresos y las sesiones que allí se organizan o se acercan a la llamada 'zona de innovación', de acceso gratuito.

Hasta que se tenga claro qué fórmula es mejor de cara a explotar la Torre, que contará también con una renovada piel 'led' que le permitirá emitir anuncios y piezas audiovisuales, tocará echar números.

Tiempo hay, ya que la Torre estará en obras prácticamente hasta 2027, cuando el Gobierno de Aragón tiene previsto organizar un gran congreso centrado en la logística.

Este tipo de promociones, en todo caso, tienen ya un precedente: la alianza del Acuario con el Mobility City. Ambos espacios tienen un convenio -renovado este año- con descuentos para quienes visitan primero un espacio y luego van al otro. Se trata de una cantidad simbólica, entre tres y cinco euros, que pretende servir de estímulo para que zaragozanos y visitantes conozcan ambos espacios a menor coste.

Desde el pabellón de Zaha Hadid ven positivo todo lo que sea dinamizar la Expo y convertirla en un foco de atracción de turistas, y desde el Acuario, su director técnico, Javier González, cree que todo lo que sea generar movimiento de gente y que la Expo esté viva será "fantástico e idóneo".

Lo dice consciente de que, a corto plazo, el Acuario no será el más beneficiado, ya que por el momento es el icono Expo que más gente atrae. "Somos el equipamiento de pago de la ciudad que más visitas recibe. Cada año vienen 110.000 personas. Principalmente es gente de Aragón, pero en verano, la tendencia se invierte y vemos mucho turista de Madrid, Barcelona o Valencia", afirma.