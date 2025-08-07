Zaragoza ya se beneficia de la red de recarga para vehículos eléctricos: evitadas alrededor de 670 toneladas de CO2

Tatiana Gaudes, consejera de Medio Ambiente y Movilidad, durante la rueda de prensa este jueves. E.E

Zaragoza sigue trabajando como una ciudad comprometida con el medioambiente. Los 149 puntos de recarga para vehículos eléctricos que el Ayuntamiento de Zaragoza adjudicó en 37 ubicaciones distintas han conseguido ya evitar las emisiones de casi 670 toneladas de CO2.

Una iniciativa que, como ha recordado la consejera de Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, este miércoles durante una rueda de prensa, "ya recoge sus frutos", pero que es algo que comenzó la legislatura pasada: "Una ambiciosa apuesta de cargadores eléctricos por toda la ciudad que ya llevan varios años funcionando".

Estas estaciones de carga, repartidas por toda la ciudad, fueron adjudicadas a las empresas Endesa X Way y Zunder. Endesa X Way gestiona 103 puntos en 26 ubicaciones, mientras que Zunder se encarga de 46 de ellos en 11 ubicaciones.

Una propuesta, por tanto, que lanzó la alcaldesa, Natalia Chueca, y que como ha resaltado Gaudes se trata de "un servicio de recarga para vehículos eléctricos que es el más avanzado y amplio de cuantos se han puesto en marcha en España por iniciativa municipal".

Beneficios

Un estudio realizado por el Servicio de Movilidad del Ayuntamiento indica que, desde que se instalaron y se pusieron en operación las 37 estaciones de recarga gestionadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, se ha suministrado casi un total de 748.000 kWh de energía.

Esto equivale a casi 5 millones de kilómetros recorridos por vehículos eléctricos en condiciones urbanas. O a una reducción significativa de emisiones de CO2 en comparación con las que habrían emitido vehículos diésel tradicionales.

Zaragoza sigue siendo una ciudad que apuesta por la electrificación de su movilidad, "tanto en el transporte público -autobuses, tranvía y bici- como en el privado, facilitando las infraestructuras que faciliten su uso tanto para los habitantes de Zaragoza como para quienes nos visiten".

Sin embargo, en lo referente a cargadores eléctricos, la consejera de Ambiente y Movilidad ha señalado: "No tenemos en mente continuar ampliando los puntos ya que está compensada la oferta con la demanda".

Además, incentivar el vehículo eléctrico no solo depende de los Ayuntamientos, sino que también debe ser "el Gobierno de España quien también apueste por la red de cargadores eléctricos en carretera".

Ejemplo real

Como ya se ha comprobado, el uso de coches eléctricos reduce en gran medida las emisiones de CO2. Este ahorro tiene, también, una contribución ambiental si se compara con la absorción de CO2 del arbolado.

Distancia recorrida: la energía suministrada por estos puntos de recarga equivale a aproximadamente a 4.986.000 de kilómetros recorridos por vehículos eléctricos en condiciones urbanas.

Emisiones de CO2 evitadas: al tratarse de electricidad de origen renovable en un 100% certificada, se han evitado aproximadamente 670 toneladas métricas de CO2, que son las que hubieran sido emitidas con vehículos diésel.

Equivalencia ambiental: esta reducción es equivalente a la absorción anual de CO2 de más de 20.000 árboles maduros de tamaño medio.