Aragón se prepara a ciegas para la llegada de 251 menores inmigrantes: “Se están repartiendo como fardos”

El Gobierno de Aragón ya está dando pasos para acoger a los 251 menores inmigrantes a los que le obligará el Ministerio. Los departamentos de Bienestar Social, Educación, Sanidad y Empleo llevan desde la pasada semana abordando la llegada de estas personas a final de mes, intentando tener todo preparado para recibir en las mejores condiciones posibles a estos menores.

Pero lo está haciendo a ciegas, porque desde el Ejecutivo autonómico aseguran no tener ninguna información sobre los detalles de estos menores. Por ejemplo, si tienen 10 o 15 años, ya que requieren ubicación en colegios de Primaria o Secundaria, si han tenido algún problema de conducta, discapacidad, si necesitarán clases de español o, ni siquiera, si vendrán progresivamente o todos a la vez.

Por el momento, están evaluando los posibles recursos educativos o sanitarios que puedan existir en el territorio, pero, todo ello, sin la respuesta del Gobierno de España a la petición de información, lo que lastra cualquier intento de planificación. Tampoco se tienen datos sobre los ocho menores solicitantes de asilo que el Ministerio comenzará a trasladar el próximo lunes, y que no se sabe a dónde llegarán.

Todo ello, teniendo en cuenta, que las plazas de las que dispone el Gobierno aragonés están “saturadas” y que requieren de más profesionales para atender a los menores. Según los datos que facilitó al Ministerio por orden judicial, pasaron por la Comunidad 494 menores extranjeros no acompañados en 2024, con un pico de ocupación del 207% de las plazas estructurales ocupadas, teniendo que recurrir a ocupar recursos del resto del sistema.

En cualquier caso, desde el Pignatelli sostienen que van a “cumplir la ley”, pese a los intentos infructuosos por tumbarla en los tribunales. “Se ha diseñado un modelo de reparto ante el que nos hemos defendido. Nadie puede dudar de que Aragón es solidario y que somos una tierra de acogida”, incidía este miércoles la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Mar Vaquero.

Pese a no triunfar en la batalla legal, lo que no va a cejar es la pelea política, con el Ejecutivo aragonés afilando los cuchillos contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En Zaragoza todavía no se ha recibido respuesta a la carta que se envió el pasado viernes al Ministerio para facilitar la información necesaria para planificar la acogida digna y con garantías de los 251 menores que llegarán a la Comunidad trasladados desde Canarias.

En esa misiva, firmada por el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ángel Val, la DGA dio una semana de plazo para transmitir un calendario “con precisión” sobre las fechas exactas de llegada y el número de menores que se trasladarán a Aragón. “Sólo con una planificación adecuada es posible atender a los menores con la calidad que se debe prestar desde los servicios de protección a la infancia”, indica.

Para el Gobierno aragonés, el Gobierno de España se ha “desentendido” de la crisis migratoria “más importante” de los últimos años, y ha “utilizado” a “personas que tienen que huir del país” para “sobrevivir en Moncloa”. “Es muy triste que se repartan como fardos, sin colaboración o sin recursos. Hay que darles cobertura de educación, sanitaria o del mercado de trabajo, y nada se ha tenido en cuenta”, subrayaba Vaquero.

Entre tanto, Vox, consciente de la debilidad parlamentaria del PP, sigue apretando las tuercas y le pide a Azcón que únicamente se dirija al Ministerio para decirle ‘no’ a traer “más ilegales”. “De nada sirve que un día aparezca Azcón diciendo que quiere deportar a todos los inmigrantes que delincan si, a la hora de la verdad, se muestra sumiso y receptivo con las políticas de inmigración ilegal masiva que están destrozando nuestros barrios con los machetazos y los mataleones”, insiste el portavoz, Alejandro Nolasco.

Así, en un teórico descanso veraniego, la inmigración asoma como un punto crítico en las disputas siempre calientes entre gobierno aragonés y nacional al regreso de las vacaciones. El 28 de agosto es la fecha prevista para comenzar a trasladar a los 251 menores inmigrantes adjudicados a Aragón, a la espera de saber el destino para otro millar que solicitaron asilo a España.