Los trabajadores de Aragón estallan contra los accidentes laborales: "O nos ponemos las pilas todos o no puede ser"

La fatídica racha que vive Aragón con los accidentes laborales -con cinco víctimas mortales en la última semana- ha hecho estallar a los trabajadores de la Comunidad. "O nos ponemos las pilas todo el mundo o esto no puede ser", han aseverado durante una concentración convocada por CCOO y UGT.

El mejor reflejo de lo que está ocurriendo se ha vivido este miércoles durante la protesta. Los sindicatos habían preparado carteles y pancartas con el número 23 por las 23 personas que han perdido la vida este año, pero han tenido que actualizarlos y cambiarlos a última hora al conocerse el fallecimiento por indisposición de un empleado de Magaiz mientras reparaba un ascensor.

"Estamos aquí otra vez para demostrar y manifestar nuestra indignación y repulsa por todos los accidentes mortales que están sucediendo en Aragón", ha subrayado el técnico de prevención en la Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Aragón, David Chico.

Las formaciones no ven que haya habido un aumento "tan grande" de la actividad como para que se estén dando semejantes cifras. El año pasado para estas fechas eran 18 los fallecidos y en 2023, uno menos, lo que les lleva a pensar que el problema "va in crescendo".

La hasta ayer última víctima era un hombre de 44 años de origen marroquí que llevaba más de tres años en la plantilla de Aplicaciones Torres. De hecho, según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, este viernes tenía previsto viajar a Marruecos, donde tenía a su mujer.

En el momento del accidente trabajaba haciendo tareas de granallado "en una tina" de la fábrica de Saica en El Burgo de Ebro. "Por causas fatales, alguna medida preventiva de las que estaba contemplada falló y acabó en resultado de muerte", ha lamentado.

Los sindicatos han ido más allá y han asegurado que si se hubieran cumplido todas las medidas preventivas y de seguridad, el trabajador "hubiera vuelto a casa sano y salvo".

Manuel Grande, secretario de Construcción de FICA UGT, ha confirmado que se está haciendo una investigación "seria y rigurosa" y ha destacado que Saica es una compañía que tiene unos protocolos "bastante exigentes".

La investigación deberá dar respuesta a varias preguntas. Entre ellas, según han destacado durante la concentración, ¿por qué se soltó la manguera? Y por qué tras soltarse no se paralizó la emisión del material abrasivo. También quieren saber qué falló en los mecanismos de control de los chorros de granallado y si el fallecido llevaba la ropa y los epis adecuados.

Una sola muerte en el trabajo es un drama y 24 es una cifra "insoportable", según han resaltado desde las agrupaciones, que instan a los empresarios a garantizar la seguridad y la salud de todas las personas a su servicio.

"El sector de la construcción fue el primero que pidió acogerse a la ley de coeficientes reductores por cuestión de peligrosidad para la reducción de la edad de trabajo. Este accidente es un ejemplo palmario de por qué", ha subrayado Grande antes de guardar un minuto de silencio.

Tanto es así que uno de cada tres fallecidos por accidente laboral en Aragón este año pertenecen a la construcción. "Imaginaos lo que es una persona con 60 años o más trabajando en andamios, carreteras, asfaltos o en las calles. Es de justicia", ha agregado.

Grande también ha puesto el acento en la situación que viven los trabajadores de las contratas del Ayuntamiento. En su opinión, no se entiende que Zaragoza "sea la única ciudad grande que no tiene un protocolo para poder empezar a trabajar en periodo estival a las 6 de la mañana". "Los hay en Madrid, en Sevilla... Hemos tenido reuniones al respecto, pero se echan la pelota de unos a otros", ha criticado, deseando que en estos próximos días de ola de calor no se produzca ningún incidente grave por este motivo.

Por el momento no se tiene constancia de afecciones relevantes por el calor, pero "indisposiciones sí ha habido", según ha confirmado Grande. "No se puede empezar a trabajar a las 8.00 por sistema cuando en Madrid se comienza a las 6.30. Las temperaturas que puede haber en Zaragoza son las mismas que en Sevilla. No entendemos la postura del Ayuntamiento. La única explicación es que ellos no trabajan al sol", ha añadido.