Aragón pone fecha a la gran transformación de la Torre del Agua y no descarta emitir anuncios en su fachada

La gran transformación de la Torre del Agua en Faro de la Logística ya tiene fecha. Las obras comenzarán en el último trimestre de 2025 y acabarán a finales de 2026, a punto para el congreso que quiere organizar el Gobierno de Jorge Azcón en febrero de 2027.

El consejo de Expo Zaragoza Empresarial ha aprobado este viernes la licitación del contrato de obras por 5,9 millones de euros (sin IVA). Ese dinero servirá para reparar los elementos arquitectónicos existentes, construir dos salas de exposiciones en la planta baja, crear espacios para conferencias, acristalar el mirador en la planta 25 y habilitar un restaurante de la 23.

También se garantizará la protección del Splash durante los trabajos y la puesta a punto de las instalaciones eléctricas, la climatización, las escaleras mecánicas y los ascensores. Terminar a finales de 2026 permitirá hacer las pruebas técnicas necesarias antes de la gran puesta de largo.

Ha de tenerse en cuenta que la Torre, uno de los mayores iconos de la Expo 2008, no solo cambiará por dentro, sino que también lo hará por fuera. Para hacerlo posible, la sociedad ha aprobado otra licitación de 5,2 millones, sin IVA, que le permitirá tener una fachada led "dinámica y con control inteligente" única en España.

En ella se podrán emitir "producciones audiovisuales" y no se descartan anuncios, multiplicando las oportunidades, la eficiencia y la generación de ingresos que permitía el sistema actual, de hace 17 años. "La idea no está desestimada. Podría convertirse en un referente para que grandes marcas, y no tan grandes, puedan trasladar sus mensajes. Se verán a kilómetros de distancia", ha avanzado el consejero de Fomento, Octavio López.

Detrás del proyecto estará Oboria, la empresa aragonesa que dio vida a la gigantesca esfera de Las Vegas.

Los trabajos en la nueva piel de la Torre comenzarán en el segundo trimestre de 2026 con el objetivo de que luzca "en todo su esplendor" a finales de ese año. "Queremos recuperar este emblema de la Expo, que estaba en el olvido, y darle el esplendor que nunca debió perder. En este caso, la rentabilidad no será lo más importante", ha dicho.

Por definir está qué modelo se seguirá con el mirador acristalado. "Hay un gabinete contratado que tiene que dar ideas, y en eso estamos", ha agregado. Lo que está claro es que en la Torre habrá exposiciones permanentes "de máximo nivel" y otras de carácter itinerante.

El modelo de explotación a seguir es una cuestión "bastante compleja", ya que sobre la mesa hay múltiples alternativas. Entre ellas, que el mirador pueda verse de forma independiente o que esté vinculado a la oferta hostelera de la planta 23.

También se espera que haya guiños a la muestra internacional, para lo que se está trabajando con la Asociación Legado Expo 2008. "Sin duda, tendrán un papel referente", ha prometido el titular de Fomento.