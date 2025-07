Un turista eufórico con Aragón: “Me gusta mucho más que Andalucía, mi tierra”

Juan Antonio Romero es de Jerez de la Frontera (Andalucía) y ha escogido Aragón como destino para las vacaciones de este verano: "Me he recorrido todo el norte de España y solo me quedaba venir aquí". Sin embargo, se encuentra asombrado y eufórico con lo que ha visto de la comunidad: "Sin duda es el sitio que más me gusta del norte, de hecho Aragón me gusta más que mi tierra".

Durante su estancia, Romero se ha quedado impresionado con los Pirineos "es lo más bonito" que ha visto en estos días. Hoy ha visitado Zaragoza y dice que la basílica del Pilar "es espectacular". También ha querido destacar el carácter de los aragoneses y aragonesas con los que se ha encontrado y los califica de "muy amables". "No solo los andaluces somos amables", apunta entre risas.

Ulises de México apunta que Zaragoza es una ciudad que está "muy padre". También ha destacado la amabilidad de los vecinos de la ciudad: "un señor de aquí me ha explicado el significado de la Fuente de la Hispanidad y me ha parecido muy curioso". Esta fuente que representa el mapa de Latinoamérica: "luego la he visto bien y es cierto", ha dicho tras comprobar que era cierto.

Los testimonios de Juan Antonio y Ulises confirman que Aragón y, en concreto, Zaragoza no son lugares de paso. De hecho, según datos de Horeca, la ciudad de Zaragoza ha tenido un porcentaje de ocupación hotelera del 66% durante el mes de junio. Superando en un 15% las previsiones que se tenían hace un mes.

El buen comportamiento que está teniendo la temporada ha llevado a revisar al alza las expectativas para el mes de agosto y que sean más optimistas. La previsión inicial era de 56%, mientras que ahora se prevé que la ocupación llegue al 64% en la provincia de Zaragoza, consolidando el atractivo turístico de la región.