Carmen (88 años) recupera su casa okupada: "Lo que no ha conseguido la justicia en meses lo has hecho tú en unos días"

Carmen Carnicer, una pensionista de 88 años, volvió hace unos días entre lágrimas a su vivienda familiar tras un año y medio de okupación ilegal. El caso, destapado por El Español de Aragón hace tres semanas, ganó rápidamente proyección nacional, convirtiéndose en símbolo del drama que viven miles de propietarios vulnerables en España frente a la ‘inquiokupación’.

La resolución del conflicto fue posible gracias a la intervención de la empresa EZ Property, especializada en mediación con okupas, que contactó con la familia tras la difusión mediática del caso. A última hora de la tarde del jueves, los okupas abandonaron la vivienda de manera voluntaria y pacífica, tras un acuerdo promovido por los mediadores.

La emoción se desbordó cuando Carmen volvió a pisar la casa en la que residió toda su vida. “¿De verdad que se han ido? No me lo puedo creer”, repetía una y otra vez, visiblemente emocionada. “Estoy muy contenta, todavía no me lo creo”, decía abrazando a su nieto Hugo, el principal impulsor de la recuperación del inmueble.

Aunque el interior de la vivienda se encontraba sucio y con algunos desperfectos menores, la familia lo ha considerado recuperable. “Con un poco de limpieza y orden esto se soluciona”, aseguraba Hugo mientras ayudaba a su abuela a revisar cada habitación.

Carmen se deshizo en elogios hacia su nieto Hugo: “Hijo mío, lo que no ha logrado la justicia en 18 meses, lo has conseguido tú en unos días, vaya cojones tienes”. Por su parte, Hugo expresó su indignación: “Lo que no hemos conseguido por la vía judicial, lo he conseguido hacer con los canarios”, en relación al equipo de EZ Property, originario de Las Palmas.

Ana Jarque, la alcaldesa de Caspe, envió un mensaje contundente: “No se puede permitir que haya personas que abusan de la ley y roban literalmente su vivienda a personas honradas y trabajadoras”. Además, estaba visiblemente emocionada: “Estoy súper contenta por Carmen”.

Un amplio dispositivo de la Guardia Civil se desplegó en los alrededores de la vivienda para garantizar que todo se desarrollase sin incidentes. La alcaldesa de Caspe estuvo durante el proceso de entrega de la vivienda a Carmen junto a Robert, uno de los mediadores de EZ Property.

“Todo el proceso de mediación y recuperación ha sido completamente pacífico”, destacaron Hugo y los mediadores. Robert recalcó que su labor fue “totalmente desinteresada” y que el objetivo era “devolver a Carmen lo que es suyo sin violencia ni enfrentamientos”. En este sentido, declaró: “Solo con ver tu sonrisa nos basta”, en respuesta a los agradecimientos de una emocionada Carmen, quien aseguraba: “No sé cómo os voy a poder pagar”.

Más allá de lo local

El caso de Carmen Carnicer ha trascendido ampliamente lo local y se ha convertido en un símbolo nacional de la indefensión de muchos propietarios frente a lagunas legales que permiten la ocupación prolongada de viviendas.

Ana Jarque, la alcaldesa, junto a Carmen Gema Romero

La alcaldesa quiso enviar un mensaje claro y directo: “Alcemos la voz para que modifiquen ya los artículos 202 y 245 del Código Penal, porque no podemos seguir así”. Además, quiso subrayar nuevamente que la ley está "obsoleta" y "necesita ser mejorada y actualizada". "Se tiene que dar el beneplácito al propietario y no dar un beneplácito a las personas que ocupan", finalizó.