El PP pedirá explicaciones sobre los viajes en Falcon de Pilar Alegría en el Congreso de los Diputados y el Senado

El PP pedirá explicaciones en el Congreso y el Senado por los viajes en Falcon de Pilar Alegría. Los populares registrarán preguntas tanto en la Cámara Baja como en la Alta para conocer no solo el coste real de estos desplazamientos, sino el motivo, la justificación y por qué en todos estos casos se descartó un vuelo comercial.

La polémica surge tras la gestión de las últimas tormentas en Aragón y las acusaciones cruzadas, y crecientes, entre populares y socialistas. Tanto Jorge Azcón como Pilar Alegría han utilizado en las últimas semanas la frase 'Yo no tengo Falcon' para justificarse.

El primero lo hizo para justificar que durante la dana de junio estaba en una boda a 1.000 kilómetros -posteriormente se supo que en Galicia y con coche oficial- y que, por tanto, no pudo llegar antes a la 'zona cero' y la segunda, durante la ronda de contactos convocada con Azcón por el cupo catalán.

"He sido convocada a esta reunión en el día de ayer, en menos de 24 horas, y aquí estoy. No tengo Falcon y he llegado a esta reunión. He venido en transporte público desde Madrid porque me parecía importante estar", aseguraba Alegría este mismo miércoles en el Pignatelli.

Lo cierto, no obstante, es que la ministra y portavoz sí tiene acceso al avión presidencial. Como publicaba este domingo EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, la también secretaria general del PSOE-Aragón se subió al Falcon hasta en cinco ocasiones en 2024, siendo las más destacadas el regreso a Madrid tras la apertura de los Juegos Olímpicos (28 de julio), la asistencia a los Paralímpicos (5 de septiembre) o el viaje a Faro con motivo de la cumbre hispano-portuguesa con Sánchez y otros seis ministros (23 de octubre), según refleja el portal Falcon Despega.

Según esta web, estos cinco serían los únicos viajes que ha hecho la también portavoz del Gobierno de coalición, sin que consten otros desde su nombramiento como ministra en julio de 2021.

En ellos, siempre según este portal, el gasto en combustible -unos 14.627 litros de queroseno- habría superado los 16.000 euros. La propia web dice que esto equivale a 41 toneladas de dióxido de carbono, el equivalente a 4 años conduciendo en coche.

Cabe aclarar que, por su condición de ministra y portavoz, Alegría sí puede viajar en el Falcon, pero nunca en solitario, sino que las veces que lo ha hecho ha sido acompañando a Pedro Sánchez o al Rey.

Para Azcón, que la secretaria general diga que no tiene Falcon es su última "mentira". El líder popular no entiende que la ministra utilizase estas palabras durante su comparecencia cuando lo había utilizado en al menos cinco ocasiones en 2024, una crítica que ayer no dudó en plasmar a través de su perfil de X (antes Twitter).

Los populares censuran que Alegría se jacte de viajar en transporte público cuando los destinos a los que viajó en Falcon (París y Portugal) están perfectamente conectados desde Madrid con vuelos regulares.

También les llama la atención la existencia de vuelos del avión presidencial que han tenido como destino Aragón. Uno de los últimos se produjo el pasado 1 de julio, con varios trayectos entre Aragón y la Comunidad de Madrid con solo unas horas de diferencia. En estos casos no figuran ni los pasajeros ni el motivo del viaje.