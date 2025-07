Alegría defiende sus vuelos en Falcon: "Han sido siempre acompañando a la Casa Real o al presidente del Gobierno"

La ministra Pilar Alegría ha recurrido este lunes a su perfil de X (antes Twitter) para defenderse de las acusaciones del PP por el uso del Falcon.

La también secretaria general del PSOE-Aragón ha tenido oportunidad de dar explicaciones a los periodistas durante la inauguración del falso túnel bajo la Z-40, pero ni ella ni el secretario de Transportes han aceptado preguntas.

"Veo muy pendiente al señor Azcón de mi agenda y mis desplazamientos", escribía en un 'hilo' de mensajes dedicados al barón popular.

En él, la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez insta al presidente aragonés a "preocuparse más de los suyos" y, sobre todo, a esforzarse más "por estar donde toca" y no de puente largo en Baleares con alerta naranja o de festival en Galicia con coche oficial.

Alegría recuerda en sus mensajes lo que para ella es "obvio": que no tiene Falcon y que a su última reunión con Azcón acudió en transporte público (en AVE).

Veo muy pendiente al Sr. Azcón de mi agenda y desplazamientos.



Le aconsejo que se preocupe más de los suyos y, sobre todo, que se esfuerce más por estar donde toca y no de puente largo en Baleares con alerta naranja en Aragón o de festival en Galicia con coche oficial.





De hecho, señala el Presidente Azcón unos viajes donde dice que voy en Falcon.



Aquí adjunto mis billetes de avión para demostrar que, sin sorpresa para nadie, sus afirmaciones una vez más son falsas.

"En estos cuatro años de ministra, cuando he viajado en Falcon ha sido siempre porque he acompañado a los miembros de Casa Real o al presidente del Gobierno. No sé, tal vez al señor Azcón le molesta que los Reyes se trasladen en Falcon. Si es así, me encantaría escucharle", continúa.

Alegría incide también en que cuando, en todos estos años como titular de Educación, ha viajado con su propia agenda, ya sea a París, Bruselas, Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla o cualquier otro destino, "jamás" ha hecho uso del Falcon.

La web Falcon Despega, que sigue todos los movimientos del avión presidencial, le atribuye cinco viajes en 2024: dos a Faro, en Portugal, y tres a París. No obstante, Alegría asegura que solo han sido tres: los de Portugal y uno a los Paralímpicos en la ciudad de la luz.

"Aquí adjunto mis billetes de avión para demostrar que, para sorpresa de nadie, sus afirmaciones una vez más son falsas", añade.

La secretaria general termina volviendo a pedir a Azcón que se dedique a gobernar y le exige que enseñe los tiquets de sus últimos viajes. La polémica, en todo caso, parece lejos de terminar.

La vicesecretaria general del PP-Aragón, Rocío Dívar, ha confirmado en rueda de prensa que los populares van a presentar una batería de preguntas en el Congreso y el Senado para aclarar el uso del avión presidencial por parte de la ministra y portavoz desde julio de 2021, cuando fue elegida.

"Tiene muchas explicaciones que dar", ha afirmado, acusando a Pedro Sánchez de utilizar el Falcon "como su particular avión privado". Los conservadores quieren saber, entre otros detalles, por qué se recurrió a estos vuelos militares "en lugar de alternativas con vuelos comerciales".