Un emocionado Lambán recibe su retrato de expresidente: "El PSOE me duele en el alma, pero Aragón me alegra el corazón"

Día emotivo en el corazón del Gobierno de Aragón. Dos años después de su salida del Ejecutivo autonómico, el expresidente Javier Lambán ya cuenta con un retrato muy especial que simboliza sus ocho años al frente de la Comunidad, y que quedará colgado para siempre en las paredes más icónicas del edificio Pignatelli, las de la Sala de la Corona.

Rodeado de familiares y miembros de sus dos gabinetes -aunque sin la ministra Pilar Alegría-, Lambán ha agradecido a todos ellos por lograr que Aragón “avanzara” durante esos ocho años, recogiendo en 2015 los recortes “a los que nos obligó Europa” y sufriendo la pandemia de Covid-19, que ha definido como “la catástrofe más importante de nuestro país desde 1939”. “Creo que todos y cada uno de los consejeros, desde sus responsabilidades, estuvimos a la altura de las circunstancias”, ha aseverado.

Un Lambán que se ha definido como un “militante aragonesista” que quiere que “a esta tierra le vaya bien”. “Yo nunca lo he entendido como algo que pertenezca a un partido, porque entonces será un proyecto fallido. Aragón debe ser un proyecto común, compartido por todos, al que todos debemos arrimar el hombro”, ha subrayado.

Un “apego” hacia un territorio que, como ha incidido, se contrapone con su alejamiento hacia las políticas que está siguiendo Pedro Sánchez al frente del PSOE. “Como diría Felipe González, me siento hace un tiempo huérfano de representación en mi partido, tanto en Madrid como en Aragón. El PSOE me duele en lo más profundo del alma, mientras que Aragón me alegra el corazón”, ha subrayado.

Lambán, junto a miembros de sus dos gobiernos E. E.

Recordando sus dos legislaturas, Lambán se ha enorgullecido de haber logrado poner a Aragón “en el mapa económico” del país, y de haber peleado por hacer su hueco en la política nacional. “Aragón debe estar siempre ojo avizor para que las políticas que emanan del Gobierno de la nación no contradigan los intereses de la Comunidad, en favor de comunidades autónomas que desde hace siglos han sido las primeras beneficiadas, como Cataluña y País Vasco”, ha expuesto.

La hermana Isabel, autora del retrato

El retrato ha sido elaborado por la hermana Isabel Guerra, de quien no ha dudado en definir como “la mejor”, y a quien desea que haga el “milagro” de que la oncología fuera “tan eficaz como tus pinceles”. “No desdeño que algún día seas capaz de acometerlo”, ha deseado.

Además, la hermana Isabel se ha mostrado “inmensamente feliz” por haber podido elaborar este retrato, en el que ha destacado, sobre todo, el Estatuto de Aragón y sus principales libros de cabecera. “Ha sido a su gusto. Fue muy divertido. Sale como él ha querido”, ha resaltado la autora de la pintura.

A ambos, asimismo, les une otra pasión que no han escondido durante el acto de entrega del retrato: su “veneración” al Real Madrid. “El PSG nos dio ayer un susto, pero esto no es como empieza, sino como termina. Ya veremos en mayo”, ha apuntado Lambán.

La admiración de Azcón

Lejos de disputas y batallas políticas, el actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, tampoco ha dudado en ilustrar dos de sus cualidades: su “valentía para decir lo que piensa” y su “pasión” por Aragón. “Refleja la forma de ser de los aragoneses. Lambán es un aragonés de Ejea, un aragonés español, y de eso nos sentimos especialmente orgullosos en la Comunidad. Es un ejemplo de la nobleza y la forma de ser de los aragoneses, mirando a la gente a los ojos y diciendo lo que pensamos”, ha apuntado.