Un estudio busca 300 voluntarios en Aragón para investigar las causas del suicidio: "Podremos prevenirlo"

Un estudio pionero a nivel internacional y en Aragón busca dar un paso adelante en cuestión del suicidio. La investigación busca determinar las causas de esta práctica como signos que mejoren la prevención del suicidio en todas las edades. Por ello, en la Comunidad buscan 300 voluntarios que a nivel nacional tenga un alcance de 5.000 personas. Asimismo, de manera internacional con la participación de decenas de países se buscan 50.000 voluntarios.

En Aragón va a participar el Grupo de Investigación en Salud Mental en Atención Primaria del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón liderado por el psiquiatra Javier García Campayo. La presentación de este estudio se ha realizado este miércoles en la sede del Justicia de Aragón.

Concepción Gimeno ha destacado la importancia de esta investigación que "busca proteger la vida". Del mismo modo, ha recalcado el compromiso de la Institución con todas aquellas iniciativas que contribuyen al estudio y la prevención de enfermedades relacionadas con la salud mental: "No solo porque afectan profundamente al bienestar individual y colectivo, sino porque se encuentran, con demasiada frecuencia, entre las causas de mayor sufrimiento y exclusión social".

Campayo ha explicado que se trata de un estudio que puede suponer "un paso adelante en la prevención" ya que en la actualidad el suicidio es el "mayor problema que tenemos en salud mental". Según datos que ha detallado, Aragón es la cuarta comunidad con mayor tasa de suicidios "un poco por encima de la media". Se producen 10 por cada 100.000 habitantes, frente a la media nacional de 8.

Si bien ha matizado que en España "la tasa es relativamente baja en el contexto internacional". Del mismo modo, ha enfatizado que los números siguen siendo "elevados" con 2.000 casos al año en el territorio.

Según ha detallado, el estudio SMARTomicS se centra no solo en los aspectos genéticos que conforman "cierta influencia" sino también los conductuales: "Se ha observado que una persona cuando intenta llevar a cabo la acción la semana anterior realiza cambios conductuales como no ir a trabajar, no salir de casa". Por ello, implicado el método Big Data se podrían rastrear y detectar estos cambios.

Gracias al análisis de datos de Big Data con herramientas como Google Takeout se pueden establecer patrones con una base muy sólida: "El cruce de datos clínicos, farmacológicos y digitales nos permitirá diseñar estrategias personalizadas de prevención mucho más eficaces", ha explicado García Campayo.

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, y el psiquiatra, Javier García Campayo E. E.

Quiénes pueden participar

De esta forma, Aragón se ha marcado el objetivo de conseguir 300 voluntarios. De los cuales, puede participar todo aquel ciudadano aragonés que haya realizado intentos de suicidio anteriormente. Del mismo modo, se requiere que tengan más de 18 años, o en el caso de adolescentes, más de 12 años con consentimiento paternal.

Así, el procedimiento se basa en un análisis genético y analítico, a través de una muestra de sangre o saliva. Además de un estudio del "fenotipo digital", a partir de los datos de actividad que Google Takeout recoge sobre su uso digital.

Del mismo modo, una revisión de la evolución clínica mediante los registros de asistencia sanitaria y una evaluación de cambios en la medicación, consultando la información del sistema de receta electrónica. Todo el estudio por parte de Aragón se realiza en el Hospital Clínico Lozano Blesa, por lo que los participantes deben tener disponibilidad para desplazarse hasta Zaragoza.

Para poder participar se ha habilitado un correo electrónico y un número de teléfono. Las personas interesadas pueden escribir al correo smatomics@eclipso.eu o llamar o mandar un mensaje al 644 389 440, de lunes a viernes, de 10.00 a 16.00.